Gobierno desconoce detalles sobre origen y precio de toneladas de leche en polvo donadas a Cuba

En marzo de este año, el gobierno uruguayo anunció el envío de 17 toneladas de leche en polvo a Cuba, en un gesto de solidaridad con la isla caribeña que se concretó a partir de una coordinación con la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El cargamento de ayuda humanitaria que transportaba principalmente alimentos y otros insumos básicos llegó en mayo.

En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó el 19 de mayo que la donación del gobierno uruguayo había arribado el día anterior.

“Si miran por Facebook e internet aparece el barco mexicano llegando y las autoridades esperando porque era el primer cargamento que entraba en puerto cubano, además en un plano de cooperación con el gobierno mexicano. Para nosotros era muy importante para afrontar esta (situación) en Cuba y en otras realidades en las que se necesite ayuda humanitaria trabajar en conjunto: dos valen más que uno”, había dicho el canciller a Radio Carve, entre otras declaraciones públicas en las que destacó el gesto político del gobierno uruguayo.

También el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a ambos gobiernos la donación: “En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay, dos naciones a la que nos une un enorme cariño”.

“Este donativo, que llega en días muy difíciles para Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región. Nuestro más sincero reconocimiento a la presidenta de México, por su liderazgo y firme compromiso, así como al gobierno de Uruguay por sumarse a esta iniciativa”, agradeció Díaz-Canel en X.

Sin información

Sin embargo, pese a que el gobierno uruguayo había señalado públicamente que realizaría un seguimiento de la distribución del cargamento —tras cuestionamientos de la oposición sobre el destino dentro de la isla de lo donado—, ni Cancillería ni Presidencia de la República contaban con información sobre el origen de la mercadería ni sobre el precio — o si se trató de la donación de un privado— que el Estado uruguayo había pagado por adquirirla con fines humanitarios.

En un pedido de acceso a la información pública realizado por un productor lechero socio de Conaprole —empresa que, según confirmó El País, no donó ni vendió el insumo al Estado—, se consultó cuál era el origen de la leche en polvo, si había sido fabricada en Uruguay y cuánto había pagado el gobierno uruguayo por ella.

En la respuesta, firmada por Lubetkin y fechada el 23 de julio, se asegura que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con información sobre el origen de la mercadería ni sobre el monto abonado por el Estado uruguayo. Tampoco tiene datos sobre la procedencia de la donación, aunque fuentes de la cartera —en coincidencia con otras consultadas— dijeron posteriormente a El País que la leche en polvo no fue comprada en Uruguay, sino que partió de México, y que la donación fue financiada con “fondos mixtos” existentes entre ambos países. No se brindaron mayores detalles, ya que se desconocían.

“En cuanto a su solicitud especifica por la que requiere ‘conocer el origen de esa leche en polvo y si fue fabricada en Uruguay. Si no lo fue de que origen era, cuánto pagó el gobierno uruguayo por la misma y en qué condicione fue adquirida’, cabe indicar que, realizadas las consultas respectivas con los servicios pertinentes, no obra en poder de esta Secretaría de Estado la información relativa a dicho requerimiento”, contestó el ministro al pedido.

Más recientemente, desde Torre Ejecutiva también se respondió que no había información al respecto en el ámbito de Presidencia de la República, ni tampoco desde la unidad ejecutora del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

“En relación a lo solicitado en el presente pedido de acceso a la información, se informa que la Dirección Nacional de Emergencias no administró la donación, tampoco efectivizó la compra del insumo, por lo que no cuenta con antecedentes ni registros sobre el precio, origen o proveedor de la leche en polvo”, señala la copia del informe entregado al pedido de acceso.

En esta línea, Presidencia también aclara que, a partir del artículo 14 de la ley 18.381 (Sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública), el organismo no “tiene la obligación de crear o producir información que no posean, o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido, disponiendo que el organismo comunique por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder”.

Frente a estas respuestas, El País también consultó al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la directiva del Instituto Nacional de Leche (Inale) y al Ministerio de Industria, Energía y Minería (desde donde se dijo que sí se gestionó la donación de paneles solares para Cuba). Ninguno de estos organismos manifestó tener conocimiento sobre la gestión de la donación de leche ni sobre los detalles de lo enviado a la isla caribeña.

En el mercado internacional el valor de la donación de 17 toneladas de leche ronda los US$ 70.000.

Comunicado de México

En mayo, el gobierno de México —que aparentemente estuvo detrás de la logística de la donación—, emitió un comunicado titulado “Cuba recibe ayuda humanitaria de México y Uruguay a través de un buque”.

En el mismo, se asegura que “derivado de la situación que atraviesa Cuba, México atendió al llamado del pueblo cubano, con el fin de apoyarles de manera humanitaria y fraterna”.

“El buque fue recibido en la terminal de Haiphong, ubicada dentro de la Bahía de La Habana, Cuba; terminal que se usa para la recepción de ayuda humanitaria internacional, así como de cargamentos de alimentos. En este acto de cooperación y vínculo de hermandad, la ayuda humanitaria por parte de México consistió en el envío de toneladas de frijol, tubos de PVC y artículos de cocina; por su parte, Uruguay envió 672 toneladas de leche en polvo”, continúa la declaración.

La cifra consignada por el gobierno mexicano difiere sustancialmente de la informada por el Poder Ejecutivo uruguayo: atribuye a Uruguay el envío de 672 toneladas de leche en polvo, es decir, 655 toneladas más que las 17 comunicadas oficialmente por las autoridades uruguayas.