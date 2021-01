Gobierno cerró acuerdos con Pfizer y Sinovac para la compra de vacunas, anunció Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou anunció este viernes de noche que el gobierno cerró un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer y otro con la farmacéutica china Sinovac para que vendan dosis de sus vacunas contra el coronavirus a Uruguay.

"El Gobierno acaba de cerrar un acuerdo con Pfizer y Sinovac para el suministro de vacunas a nuestro país. Al mismo tiempo estamos negociando la compra de más vacunas con otros proveedores. En las próximas horas brindaremos más información", escribió el mandatario pasadas las 20 horas en su cuenta de Twitter.

Tras el mensaje del presidente, llegó otro del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. "#Vacunas aseguradas para nuestro Uruguay", escribió en la misma red social.

El miércoles El País informó que la vacuna de Pfizer-BioNTech sería la primera en llegar a Uruguay. El gobierno quiere empezar a vacunar a fines de febrero. Las dosis llegarían, de acuerdo a lo que se informó en ese momento, al aeropuerto Internacional de Carrasco desde Europa, ya que el acuerdo con el laboratorio BioNtech y el Estado uruguayo establece que las dosis salgan desde Bélgica, según consignó El País el viernes 15 de enero en base a fuentes oficiales.

El lunes de esta semana los ministros del gobierno estamparon su firma en un decreto que habilitó la compra de dosis de vacunas contra el COVID-19.

El 11 de enero, interrogado acerca de cuándo habría novedades acerca de la compra de vacunas contra el coronavirus, el mandatario señaló: "He sido muy respetuoso del silencio y no he querido hablar del tema no por un tema de caprichos, ni secretismos. Estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones".

Entrevistado por "Hora del campo" (Radio Voz de Melo) añadió que Uruguay apuesta a "las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada".