Gobierno autorizó una cadena nacional solicitada por el Partido Nacional para el próximo lunes

En una resolución firmada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el gobierno autorizó una cadena nacional que tendrá a disposición el Partido Nacional el próximo lunes 10 de agosto. La solicitó el presidente del Directorio de esa fuerza política, Álvaro Delgado, con motivo de la celebración de 190° aniversario del partido.

"Se autoriza la transmisión simultánea solicitada por el Presidente del Partido Nacional, Dr. Álvaro Delgado, para el día 10 de agosto de 2026, la cual tiene por objeto emitir un mensaje con motivo de la conmemoración del 190° aniversario de la fundación del Partido Nacional", dice la publicación en la web de Presidencia en donde se compartió la resolución.

El artículo 43 de la Ley N° 20.383 referida a los servicios de difusión de contenido audiovisual, de octubre de 2024, indica en su artículo 43 la obligación que tienen los canales de televisión y las emisoras de radio de pasar estos mensajes autorizados por el gobierno.

"Los servicios de difusión de contenido audiovisual de radio y televisión abierta, los de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión establecidas en Uruguay que sean difundidas o distribuidas por servicios de difusión de contenido audiovisual para abonados con licencia para actuar en el país, están obligados a integrar las cadenas oficiales de trasmisión simultánea que determine el Poder Ejecutivo por resolución fundada", dice el citado artículo.

Álvaro Delgado, presidente del Partido Nacional, y Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Darwin Borrelli/El País.

Estas cadenas "tendrán una periodicidad y duración razonables y versarán sobre temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población".

En paralelo a esta cadena nacional prevista, el Partido Nacional hará el domingo un acto en conmemoración del 190° aniversario de su fundación. Contará con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou, quien dará un discurso ante los dirigentes y militantes.