Gobierno anunciará pautas para salarios la próxima semana en medio de molestia del Pit-Cnt por demora

Se aproxima una nueva ronda de Consejo de Salarios, donde empresarios y trabajadores determinarán los ajustes de las remuneraciones mediante la negociación colectiva. Pero esa discusión, como en cada oportunidad, se dará a partir de los lineamientos que presenta el Poder Ejecutivo. Aún se desconoce cuáles serán estos, y la demora generó molestia dentro del Pit-Cnt ya que hay sectores de actividad con el convenio vencido o próximo a caer. Las pautas se develarán la próxima semana, para cuando se convocará al Consejo Superior Tripartito.

Aunque no adelantó cuáles serán los lineamientos para el sector privado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que se “reflejará el compromiso de completar la recuperación del poder adquisitivo del salario”. Se trata de una promesa que se realizó cuando se dieron las pautas en la ronda anterior, y que se repitió cada vez que el tema volvió a estar sobre la mesa. Claro que cada sector tiene su propia realidad, sobre todo por el impacto que tuvo el covid-19 en la actividad económica durante los últimos dos años.

En el Pit-Cnt no se disimula el enojo por la demora en la comunicación de las pautas. El integrante del Secretariado Ejecutivo, Fernando Ferreira, marcó que la molestia se debe a que aún no hay ni siquiera un “esbozo” de lo que pueden ser los lineamientos, a poco más de una semana que se venzan una gran cantidad de convenios colectivos. En concreto, el 1° de julio se le vencen los convenios a unos 280 grupos y subgrupos, marcó. Es más, al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) ya se le venció el plazo, añadió.

Además, se ansía saber cuál será el planteo que hará el gobierno para aquellos que tuvieron una pérdida salarial por ser empleados de sectores que sufrieron por la pandemia, a los que se les planteó un período “puente” en 2021 por el impacto del covid-19. Ferreira contó que hubo algún “comentario extraoficial” de que, en vez de darse una recuperación a 2025 para algunos sectores, se haría a 2026 debido a que es un “volumen muy grande”.

Hay trabajadores con una pérdida del poder adquisitivo del 8% -indicó el integrante del secretariado- por lo que para esas personas debería haber un lineamiento con ciertas características. Debería marcar una “cobertura de inflación, los correctivos anuales y un correctivo a dos años de un 8%” para la recuperación salarial, dijo. Y, en ese sentido, no ve un “sector empleador aplicando ese aumento en dos años, más con la situación” que viven algunos por la diferencia cambiaria con Argentina.

La semana pasada, el Instituto Cuesta Duarte informó que el “mercado laboral uruguayo continúa mostrando una alta proporción de trabajadores con ingresos por el trabajo sumergidos, fenómeno que se agravó desde 2019”.

El estudio que presentó concluye que hubo unos 549.000 ocupados con ingresos por debajo de los $ 25.000 líquidos al mes por 40 horas semanales de trabajo en 2022, “casi 100.000 más respecto a los 452.000 de 2019”.

Por otra parte, al diferenciar por sectores, indicó que, entre los ocupados, hubo cuatro que presentaron una “proporción de ingresos laborales sumergidos especialmente alta: servicio doméstico (51%), restoranes y hoteles (50%), comercio (48%) y aquellos que se desempeñan en el sector rural (48%)”.