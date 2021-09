Germán Cardoso se defendió solo y el Frente Amplio lo lleva a la Justicia

"No me enriquecí, no favorecí a nadie y no hubo daño patrimonial al Estado”, aseguró ayer el exministro Germán Cardoso en la Cámara de Diputados en la sesión donde se discutía la conformación de una investigadora por las compras en Turismo. El Frente Amplio rechazó que fuera “denunciante y denunciado”, algo que calificó de “mamarracho jurídico”, y anunció que llevará el tema a la Justicia.

Sobre la hora 22, la Cámara aprobó una única investigadora cuyo objeto será indagar las compras y contrataciones en Turismo desde 2010 hasta 2021. El punto referido a las denuncias articuladas por el diputado Eduardo Antonini (FA) se votó por unanimidad (96 en 96), por su parte el referido a denuncias de Cardoso se aprobó solo por la coalición (54 en 96). Lo mismo sucedió con el artículo segundo que establece la cantidad de integrantes de la investigadora (cinco) y el plazo de expedición: 8 de noviembre. Al momento de la votación, Cardoso se retiró de sala.

En conclusión: la comisión tendrá dos denunciantes: Antonini y Cardoso, según el tema que se trate. Algo que fue definido por el diputado del Partido Independiente e integrante de la preinvestigadora Iván Posada como una cuestión de “economía procesal”.



El FA, por medio de la diputada Cecilia Bottino, rechazó que se conformara una sola investigadora, en el entendido de que el reglamento de Cámara no habilitaba a Cardoso a “ser denunciante y denunciado”.

La diputada dijo que se sintió “estafada” por los otros dos integrantes de las preinvestigadoras: Posada y el nacionalista Álvaro Dastugue, quien negó la acusación. “Prácticamente nos dice que faltamos a la verdad y no fue así”, dijo en defensa de la conformación de una sola comisión investigadora.

Acalorada discusión.

Una parte central de la sesión fue la intervención de Cardoso, donde según sus propias palabras se dedicó a defender su “honorabilidad”. “No fui cesado del ministerio de Turismo, fue una decisión personalísima al entender que tenía que pedir una investigadora en el Parlamento”, aseguró el exministro.



Pidió “investigar todo lo que se tenga que investigar” y aseguró que no es “culpable” de nada. “Nunca oculté información a nadie, están todas las actuaciones en los expedientes que hablan por sí solos, sin ningún ánimo de beneficio personal”, concluyó Cardoso.



Desde el punto de vista humano, dijo que pasó por un “momento triste y doloroso”. “Mi padre tiene 83 y mi madre 77 y miran los informativos permanentemente y tengo una hija adolescente de 16 años”, explicó el exministro.

A la interna colorada también envió un mensaje para el exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero -encargado de realizar la denuncia pública de compras de publicidad millonaria en el semanario Búsqueda. “No es digno para la historia del Partido Colorado que exhiba estas divisiones punzantes, que son realizadas con tanta bajeza”, señaló.



Defendió las compras directas de publicidad, al señalar que se hizo siempre así en todos los gobiernos del Frente Amplio, y afirmó que se concretaron “por recomendación de la agencia de publicidad”.

Con el paso de las horas el debate fue subiendo de tono. Cardoso respondió una a una las alusiones y contestó cada acusación en su contra por parte de la oposición. No hablaron diputados nacionalistas ni de Cabildo Abierto para apoyarlo, fue el exministro quien expuso una defensa acalorada de lo que fue su gestión. Una de las que le salió al cruce fue la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Susana Pereyra, al afirmar: “Es fácil defender la honorabilidad desde los fueros parlamentarios”.

“Hoy sufre en carne propia lo que en otro momento hizo sufrir a otras familias. Él ya hizo pasar a otras familias por esto y ese manto de duda que pone sobre la ministra (Liliam) Kechichian también es deplorable porque la ministra tiene familia”, replicó Pereyra.



Al igual que otros legisladores de su bancada, Pereyra rechazó la conformación de un “engendro que ofende a la inteligencia de este Parlamento”, en alusión a una investigadora donde Cardoso sería denunciante y a la vez denunciado.

Al sentirse aludido, Cardoso pidió la palabra para responder: “Se dan por hechos consumados a trascendidos de prensa (...) Fuimos nosotros los primeros en pedir la investigación”.



“¿Si no hay nada malo, si estaba todo bien, por qué renunció?”, le preguntó el diputado del MPP Nicolás Viera directamente al exministro. En ese marco, hizo hincapié en que “no se oyó ni una sola voz que lo defienda” dentro de la Cámara de Representantes.

“Hay silencios que en todo este tiempo son ensordecedores”, concluyó la diputada del MPP Bettiana Díaz. Hasta ese entonces no había en la lista de oradores ningún anotado de la coalición. Luego pidió hacer uso de la palabra el diputado Marne Osorio (del sector Batllistas, de Julio María Sanguinetti, al igual que el exministro) para defender a Cardoso y cuestionar al FA.



Del lado de Ciudadanos, el que habló fue el diputado suplente Ricardo Molinelli. “No creemos eso de guapos con fueros, los fueros son de las cámaras como todos saben”, aseguró.

Más tarde, también pidió la palabra el diputado colorado Gustavo Zubía. “Creo que por los tonos estamos ante una interpelación”, indicó. Rechazó el argumento del FA en contra de que Cardoso fuera denunciante y denunciado: “Se es juez y parte cuando se tiene voto en la comisión”, lo cual dijo que en este caso no sucedería.

Denuncia penal.

El coordinador de la bancada de la oposición, Daniel Caggiani, comunicó ayer en conferencia de prensa que luego de promover una comisión investigadora “por presuntas irregularidades o ilicitudes” se decidió denunciar el caso de Cardoso a la Justicia.



“Los partidos integrantes de la coalición han hecho un mamarracho jurídico violando el reglamento de la cámara y las leyes de investigadoras tratando de hacer un zafarrancho jurídico donde el miembro denunciante es el denunciado”, afirmó Caggiani. Ante esta situación, indicó que “la Justicia es la que puede echar luz” .



Bottino detalló que la denuncia se hará por “gastos excesivos” en publicidad, compras a una empresa “sin precedentes” y “contrataciones directas”. Las denuncias serán elevadas a la Fiscalía directamente: “Nos adelantamos un paso” aseguró.

Antonini dijo que desde la coalición se quiso hacer una “cortina de humo” que impide una investigación seria. “Ponen al investigado como denunciante y por eso vamos a la Justicia”, insistió.

“No soy legislador por lista chorizo”

“La honorabilidad se defiende con hechos y no con palabras y todos los que estamos acá tenemos familia. Acá no estamos hablando del honor, acá estamos hablando de transparencia y del manejo del dinero público, de la plata del pueblo”, aseguró en sala el diputado de la Lista 711, Felipe Carballo.



Aseguró, además, que hubo “un cese” del ministro de Turismo en una reunión del mandatario Luis Lacalle Pou “con el mentor de la coalición”, en alusión al expresidente Julio María Sanguinetti.



Además, recordó audios de Cardoso con el coordinador de la Jefatura de Maldonado Fernando Pereira. “¡Hay algunas cosas que se las podemos llevar, pero hay otras que no! ¡Que haya llamado a las 11 de la noche para preguntar qué paso con una camioneta con 110 kilos de cocaína no se la podemos llevar!”, afirmó Carballo sobre el exministro.



Enseguida, Cardoso salió al cruce de las afirmaciones de Carballo: “La legitimidad me la dio la gente, soy tan legislador como él por cuarto año consecutivo; no por primera vez, ni por lista chorizo o sábana”. Rechazó que se hablen “bajezas” y se mezclen “un montón de temas”. “Hemos venido a una situación de interpelación y politización”, concluyó el exministro de Turismo.



“El FA no tiene interés de escuchar, mezcla los temas. Al coordinador de la jefatura de Maldonado no lo nombré yo, fue jefe de división del gobierno anterior”, afirmó. Cardoso añadió que no quería “entrar en el barro” y hacer referencias al sector al que pertenece Carballo, en clara alusión a que a él pertenece al exvicepresidente Raúl Sendic. “¡No quiero agraviar a nadie y no quiero que se hablen bajezas!”, insistió.



Otra que disparó contra Cardoso fue la diputada Cecilia Cairo (MPP). “Prendieron fuego a uno que ya venía medio manchado, hay que decir la verdad. Un cambio, no sé qué carajo. Siempre está ahí, pero no está. Hay gente que tiene suerte en esta vida. Y es verdad, lo volvió a votar la gente”, dijo la legisladora.