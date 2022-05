Gerardo Núñez explica al Frente Amplio la denuncia en su contra por violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de ser intimado por la Justicia a concurrir a un programa para hombres que ejercen violencia, el diputado comunista Gerardo Núñez se reunirá hoy con el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira para hablar de la denuncia en su contra.

La jueza letrada de Familia Especializada de 5º turno, Karen Cuadrado -en audiencia donde una mujer ratificó su denuncia por violencia de género contra el legislador- intimó a Núñez a “concurrir a los servicios de atención psicosocial del Ministerio de Desarrollo Social, Comuna Mujer o sociedad médica”, informó La Diaria.

Luego de participar en al acto del Pit-Cnt, con motivo del Día de los Trabajadores, el presidente del Frente Amplio evitó referirse al caso particular de Núñez, pero manifestó a Telemundo que “la violencia en el Frente Amplio no tiene lugar”.



El caso ya se encuentra en manos del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, que fue solicitado por el propio legislador comunista.



Núñez se había reintegrado en los últimos días a sus rutinas en el Palacio Legislativo, luego de haber pedido licencia por una denuncia anónima -por presunto abuso sexual- que se hizo pública a través de la cuenta de Instagram Varones Uruguay 2.



Este caso no es el mismo por el que la Justicia dispuso que asista a programas para hombres que ejercen violencia de género.



Fuentes del Frente Amplio consultadas por El País, indicaron que al momento no está previsto solicitarle al legislador que renuncie a su banca en la Cámara de Diputados. Formalmente, el Partido Comunista tampoco fijó posición sobre lo sucedido con su diputado.

El último mensaje de Twitter de Núñez, del pasado 7 de marzo, hacía referencia a la denuncia anónima en su contra y comunicaba su intención de presentarse voluntariamente a la Justicia para aclarar la situación.



“Dada la dimensión pública que ha tomado una publicación anónima a través de redes sociales que se la asocia a mí persona, me veo en la obligación de presentarme ante la Justicia para que se investigue como corresponde, quedando a total disposición de la misma”, señaló.