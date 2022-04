Diputado Gerardo Núñez fue intimado a ir a programa para quienes ejercen violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, fue intimado a concurrir al programa de la Intendencia de Montevideo, "Hombres que deciden dejar de ejercer violencia" o al Proyecto Domino (de ONG para personas que ejercieron violencia de género) o a un servicio de atención médica, según estipuló la jueza letrada de familia especializada de quinto turno Karen Cuadrado, tras una denuncia de abuso sexual que fue viralizada y posteriormente ratificada, informó La Diaria y confirmó El País.

El proyecto de la comuna tiene por objetivo "erradicar o disminuir todo tipo de violencia basada en género, con énfasis en la violencia ejercida hacia la pareja, ex-pareja y/o familias en el ámbito doméstico", según la Intendencia.



Según consta en la interlocutoria a la que accedió El País "surge evidenciada una relación entre XXX y Núñez signada por hechos que llevaron a la afectación de la Sra XXX, la cual debe ser atendida, disponiendo lo necesario para su protección". En ese sentido a ella se la intima a concurrir a los servicios de atención psicosocial de Mides o Comuna Mujer. Además se mantienen medidas cautelares.

Al no haber un proceso penal no hay condena sino que se trata de una medida preventiva.

La denuncia de abuso sexual se viralizó por Twitter en un posteo en la cuenta Instagram “Varonesuruguay2”, donde una mujer que no se identificó señaló que tras un encuentro en la casa del legislador “terminaron pasando cosas que no tendrían que haber pasado”. Y agregó: “Cosas que no quería hacer y de alguna manera se aprovechó de mí”. “Al otro día, una amiga me preguntó qué tal. Le dije que no me había gustado (...). Fue ahí cuando me di cuenta o me quise dar cuenta de lo que había pasado y lo que había permitido”, concluyó la mujer.

Este viernes la denuncia fue ratificada y ampliada por la denunciante tras lo cual se produjo la intimación de la jueza.

Núñez pidió en marzo licencia en el Parlamento en acuerdo con el Partido Comunista y se puso a disposición de la Justicia para ser investigado.

Dada la dimensión pública que ha tomado una publicación anónima a través de redes sociales que se la asocia a mí persona, me veo en la obligación de presentarme ante la justicia para que se investigue como corresponde, quedando a total disposición de la misma. — Gerardo Nuñez (@gera_nunez1001) March 7, 2022

Tras la resolución de la jueza Núñez no se ha expresado.