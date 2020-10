García y Delgado respaldaron a Larrañaga tras remover al Jefe de Policía de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tanto el ministro de Defensa, Javier García, como el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, respaldaron a Jorge Larrañaga en su decisión de remover a Erode Ruiz como Jefe de Policía de Montevideo. El ministro decidió el cese tras la reunión que Ruiz mantuvo con el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Interior, Gustavo Leal.

Este martes a la mañana, consultado sobre esta situación en rueda de prensa, García mostró su "respaldo absoluto" a Larrañaga.

"Me parece que todos tenemos claro que el ministro Larrañaga está haciendo un enorme esfuerzo, con enorme transparencia y mucha dedicación, a combatir uno de los problemas más graves que tiene el Uruguay como lo es la inseguridad. Yo lo siento como un compañero político de muchos años, como un compañero de trabajo institucional de gobierno con el cual día a día compartimos decisiones, experiencias y nos complementamos en el trabajo. Merece Larrañaga que las cosas se hagan en forma correcta", explicó.



García dijo que "reunir nos reunimos todos", pero que "no se puede hacer política".



"Las instituciones armadas, tanto en el caso de las Fuerzas Armadas como el de la Policía, son instituciones verticales y donde hay que ser muy respetuosos de la institucionalidad. No se debe permitir la política. En el caso particular, cuando los mandos de las Fuerzas Armadas reciben una solicitud de reunión, me lo comunican y yo las autorizo siempre; pero Hay que informar. No está bien que un ministro se entere por la prensa de reuniones que tienen sus subalternos, principalmente con dirigentes políticos. No se pueden politizar instituciones como las nuestras. Está muy bien informar, pero por qué no hacerlo transparentemente con conocimiento del ministro", añadió.

Por su parte, Delgado estuvo anoche en Subrayado (Canal 10) y señaló que pese a la "carrera importante" de Ruiz, tiene que tener "la confianza del jerarca, del ministro del Interior en este caso".



El secretario de la Presidencia remarcó que hay que "tener claro también que hay una nueva Policía y un nuevo Ministerio del Interior" y recordó que los partidos que hoy integran el gobierno fueron "muy críticos de la gestión en seguridad desde el gobierno anterior".



"Gran parte de lo que la gente decidió cambiar en noviembre del año pasado, en el balotaje, en gran medida tuvo que ver con los resultados en materia de gestión de seguridad pública (...) Es notorio que hay un cambio de actitud, de respaldo legal, en la propia LUC está previsto; pero además de decisión de una actuación de la Policía que sienta orgullo de serlo, y los uruguayos orgullo de respetar y de la Policía que los cuida", sumó.