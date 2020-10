Esto dijo Delgado sobre la remoción de Erode Ruiz al frente de la Policía de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió en la noche de este lunes a la remoción de Erode Ruiz como jefe de Policía de Montevideo que definió más temprano el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. El motivo del cese fue la reunión de Ruiz con el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Interior, Gustavo Leal.

En diálogo con "Subrayado" (Canal 10), Delgado fue consultado al respecto, y si bien reconoció la "carrera importante" de Ruiz, destacó que tiene que tener "la confianza del jerarca, del ministro del Interior en este caso".



"El ministro del Interior tomó la decisión que tomó, más allá de que había algunas diferencias de algunos enfoques, y fue informado el presidente de la República al respecto", agregó.



Frente a la repregunta de cómo observó el contacto de Ruiz con Leal, Delgado señaló que "la participación del director de Convivencia actual (Santiago González) me parece hubiera sido importante", y añadió: "Siempre la información que uno pueda dar está buena".

No obstante, el jerarca enfatizó: "Tenemos que tener claro también que hay una nueva Policía y un nuevo Ministerio del Interior". También dijo que fueron "muy críticos de la gestión en seguridad desde el gobierno anterior", y recordó: "Tal es así que en un momento se ofreció al presidente (Tabaré) Vázquez generar un ámbito para hacer medidas vinculadas a la seguridad, proyectos de ley, que después el Frente (Amplio) lo que acordamos no lo votó".



En tanto, Delgado remarcó que "gran parte de lo que la gente decidió cambiar en noviembre del año pasado, en el balotaje, en gran medida tuvo que ver con los resultados en materia de gestión de seguridad pública".



En ese sentido, el secretario de la Presidencia subrayó que en este gobierno "es notorio que hay un cambio de actitud, de respaldo legal, en la propia LUC está previsto; pero además de decisión de una actuación de la Policía que sienta orgullo de serlo, y los uruguayos orgullo de respetar y de la Policía que los cuida".

Apertura del turismo a partir de noviembre en Argentina



Por otro lado, Delgado también fue consultado sobre el plan que anunciaron las autoridades argentinas para promover la visita de turistas de la región, lo cual es visto con preocupación por autoridades en Uruguay por el avance de la pandemia en el país vecino.

"Cuesta opinar de una decisión de gobiernos ajenos, pero yo tengo que ser muy franco: yo no lo hubiera hecho si fuera el gobierno argentino", indicó.



En tanto, agregó que sería uno de los que "no iría, nunca" a la vecina orilla porque "los que van a Argentina y son uruguayos para comprar por una diferencia cambiaria, cuando vuelven tienen que tener el mismo protocolo. Un hisopado en la frontera a su costo, la cuarentena con las responsabilidades penales en caso de incumplirlas, previstas en el Código Penal muy graves, y después a los siete días un nuevo hisopado. Yo no lo haría", agregó.