Carrera apuntó contra Lacalle y Larrañaga: "Lo que hacen es fomentar la grieta"

Charles Carrera, senador frenteamplista e integrante de la Comisión de Seguridad y Conveniencia, criticó la decisión del ministro Jorge Larrañaga de remover a Erode Ruiz como Jefe de Policía de Montevideo. El legislador apuntó contra el jefe de la cartera, que decidió el cese luego de la reunión que Ruiz mantuvo con Gustavo Leal (exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Interior), y también contra el presidente Luis Lacalle Pou porque "lo que hacen es fomentar la grieta".

"Nos duele que con esta actitud del gobierno, con esta actitud del presidente Lacalle Pou y con esta actitud del ministro Larrañaga, lo que hacen es fomentar la grieta y nosotros no podemos fomentar la grieta. La campaña electoral ya pasó y este es el momento en el que se tienen que hacer cargo", explicó.

Asimismo, remarcó que cuando Larrañaga habla ante los medios "sale con excusas de la administración anterior". "Esta administración, este gobierno, el presidente Lacalle Pou y el ministro Larrañaga pensaban que esto se arreglaba con un cambio discursivo, lo que ellos denominan 'el ejercicio de la autoridad' o ser 'hincha de la policía'", agregó en referencia a las frases que cada uno repitió respectivamente.

Además, dijo que esta decisión "demuestra que este gobierno no tenía un plan ni un programa de cambios en la policía".



"Nosotros lo que tenemos es una profunda preocupación por lo que ocurrió ayer por la tarde donde se destituyó al Jefe de Policía de Montevideo porque se reunió con un jerarca de la administración anterior para intercambiar información sobre hechos que están relacionados con delitos", indicó.

Carrera también manifestó que "la regla en un sistema democrático, en un Estado de derecho, es que jerarquías se pueden comunicar, poner de acuerdo e intercambiar información".



"En definitiva somos servidores públicos y tenemos que actuar en beneficio de toda la población. La destitución de Erode nos preocupa enormemente. Es un accionar de este gobierno en el cual no se dialoga con la oposición, se rompen los puentes con la oposición", detalló..

"Tenemos problemas graves de seguridad y convivencia. Existieron avances en la administración anterior, en algunos aspectos es una lástima que se haya dejado de aplicar el Operativo Mirador. Era un trabajo interinstitucional que se hacía entre la Policía, la Fiscalía y varios ministerios para resolver una situación que lamentablemente hace unos días estamos tomando conocimiento público de que se vienen dando los desalojos por la fuerza, la usurpación de vivienda y esa es una de las preocupaciones que tenía el jefe de Policía. Eso motivó esa reunión", sostuvo.



Sobre la reunión entre Ruiz y Leal, señaló que "el político tendría que pedir permiso" y no Leal que ahora es "un ciudadano".



Finalmente, Carrera expresó que la bancada de legisladores del Frente Amplio "está analizando" la interpelación del ministro Larrañaga "pero no para pedirle la renuncia como se hizo con nosotros en el pasado".



Según explicó, será para: "Hablar de políticas públicas y que debe haber un cambio. Ellos tomaron el tema de la seguridad en el pasado como un caballito de batalla. Generaron más inseguridad y temor en nuestros ciudadanos. Nosotros no vamos a ir por ese camino. Vamos a ir por el camino de que hay que generar políticas públicas, políticas de Estado, de que hay que convocar a los mejores, que hay que convocar a la oposición".