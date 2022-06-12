García confirmó que negó ingreso a espacio aéreo uruguayo a avión retenido en Argentina

RUEDA DE PRENSA

El ministro de Defensa Nacional confirmó que tomó la decisión tras información obtenida por el Ministerio del Interior. "Ordené que retornara si no había una razón humanitaria", dijo.

El ministro de Defensa Javier García informó que no se autorizó el ingreso al espacio aéreo uruguayo del avión venezolano sancionado por Estados Unidos que fue retenido el miércoles pasado en Argentina.

“Fue por una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras y que se volcaba al Uruguay. El responsable soy yo de tomar esa decisión en virtud de la información y del poco tiempo que había para chequearla, el avión estaba sobre el Río de la Plata”, dijo el ministro en rueda de prensa este domingo tras el Congreso Nacional del Espacio 40 del Partido Nacional.

El lunes pasado, el avión proveniente de México y con destino el aeropuerto argentino internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, no pudo aterrizar en su aeropuerto de destino y se tuvo que dirigir al aeropuerto de Córdoba, para luego volver a despegar por la tarde para completar su vuelo a Ezeiza, según un pedido de informes al Poder Ejecutivo argentino que presentó el viernes el diputado Gerardo Milman, de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio.

El miércoles pasado despegó de Ezeiza y, luego de sobrevolar el Río de la Plata, aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino. Desde ese momento el avión fue retenido.

Javier García confirmó que Uruguay negó el ingreso al espacio aéreo tras información obtenida por el Ministerio de Interior. Además negó que se haya activado el protocolo de la Ley de Derribos.

El ministro confirmó su responsabilidad: "(Lo decidí) Yo, como ministro de Defensa, la Dinacia depende del Ministerio de Defensa. Cuando se recibió esta información de parte del ministro Heber ordené que retornara si no había una razón humanitaria".

Las Fuerzas Armadas y la alimentación escolar durante el paro del 15 de junio

García también se refirió al paro nacional de todas las ramas de la educación convocado para este miércoles 15 de junio y cómo afectaría a la alimentación de alumnos escolares. El ministro informó que las Fuerzas Armadas están a disposición de Anep y Primaria en caso de ser necesario.

“Me parece una cosa prioritaria y no hay paro en el mundo o reivindicación gremial o política, lo que sea, que tenga justificación o pueda dejar sin comer a un guri que lo necesita. Las Fuerzas Armadas están prontas, si lo pide la Anep, para cocinar y garantizar la alimentación o lo que sea logísticamente el miércoles”.

La Federación Uruguaya de Magisterio- Trabajadores de Educación Primaria (Fum-Tep) comunicó que tendrá un sistema de emergencia de reparto de viandas para evitar que se interrumpa la alimentación escolar durante el paro.

