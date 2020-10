Ganidini no cree conveniente discutir gobernanza de la UAM fuera de Presupuesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador por el Partido Nacional Jorge Gandini consideró que la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) debe discutirse dentro del proyecto de Ley de Presupuesto. Explicó en rueda de prensa este martes que, de no hacerse así, el tratamiento quedaría para el año que viene.

El blanco comentó que llevar el asunto a otra comisión significaría "dejar la gobernanza actual sin cambios para modificarla eventualmente el año que viene". Además, cree que "está madura la idea de que debe cambiarse ahora".



Por otra parte, entiende que la opinión de la intendente de Montevideo, Carolina Cosse, es "muy importante".



La UAM fue un punto de conflicto entre el gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo. Sucedió que en el proyecto de Ley de Presupuesto se incluyó un artículo que transfería la gobernanza de la comuna al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Después de días de cruces, se modificó el artículo. Ahora se plantea una "cogobernanza" en el directorio.

Sergio Botana, que integra la Comisión de Presupuesto, resolvió que no acompañará la postura que llega del Poder Ejecutivo e incluso promoverá que se retire el artículo del proyecto de ley. Realizará una moción para que la conducción del mercado de frutas y verduras más grande del país se dirima no en la comisión de Presupuesto, sino en la de Ganadería, Agricultura y Pesca.



“Este es un tema nacional. Tenemos que tener una gobernanza firme y clara, y me gustaría saber si en la vorágine del presupuesto somos capaces de llegar a un acuerdo estable, duradero e inteligente”, dijo Botana a El País en una nota de ayer.