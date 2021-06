"Gané calidad de vida", dijo Michelini tras ser desvinculado de la secretaría política del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Michelini, exsenador y exsecretario político del Frente Amplio, se refirió este lunes a cómo ha vivido su salida de la secretaría política del partido opositor luego de que advirtiera por posibles aglomeraciones en barrios para juntar firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Consultado en "Punto de encuentro" (Radio Universal) sobre si le generó dolor tener que alejarse de ese puesto, respondió: "No, yo gané calidad de vida. Volví a caminar, a escribir, que yo escribo novelas. Gané calidad de vida, y seguí al máximo, 100% de la energía en buscar firmas, salir a los medios de comunicación a explicar los artículos una y otra vez".

El 9 de abril, Michelini fue cesado del cargo de secretario político, poco después de haber declarado: "Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos". Sus dichos se referían al pedido para ampliar el plazo para juntar firmas debido a la situación del coronavirus en el país. Finalmente, ese pedido no fue concedido por las autoridades.

"La salida está directamente referida a si hay sintonía o no con el presidente del Frente Amplio. No la hubo. Era obvio que eso iba a ocurrir. Yo no presenté la renuncia, pero si el presidente siente que no tiene sintonía, ya está", expresó este lunes.

El País informó en su edición del 17 de abril que el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, hizo una autocrítica de esta remoción. Dijo que que debía haber convocado a todos los sectores y bases antes de tomar una resolución y reconoció que en su conferencia no quedaron claros los términos de la desvinculación de Michelini.



De todos modos, aseguró que “nadie lo echó”, sino que fue el exsenador del Nuevo Espacio el que tomó esa resolución al no rectificarse.

Sobre su llegada a este cargo, Michelini indicó este lunes: "Me pidieron el año pasado, por allá por mayo, junio. Yo no quería agarrar porque se había muerto un hermano mío (Felipe), estaba todavía haciendo el luto. Me pidieron una mano, la dí. El Frente Amplio está mucho mejor parado ahora que en su momento".