Javier Miranda hizo un mea culpa por la salida de Michelini

A una semana del cese de Rafael Michelini como secretario político -luego de que advirtiera de posibles aglomeraciones en barrios para juntar firmas contra la LUC, en caso de que no se permitiera aumentar el plazo para recolectarlas- el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, hizo autocrítica y admitió sus errores en el desenlace.

La de ayer fue una extensa reunión por Zoom de la Mesa Política, donde cada sector dio su parecer sobre la salida de Michelini, ante un planteo que había hecho la Vertiente Artiguista que dejaba la puerta abierta de un posible retorno del ex secretario político, según informó Búsqueda. Eso, finalmente, quedó totalmente descartado.

Miranda dijo que si bien el cargo de secretario político es de resorte del presidente, había tomado la resolución de consultar el tema con el “Grupo de Acompañamiento” en que están el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista y Fuerza Renovadora (de Mario Bergara). Esto, fue cuestionado por el Partido por la Victoria del Pueblo, las bases de Montevideo, la Lista 711 y el Nuevo Espacio, durante la reunión de ayer.



Miranda no dio aviso a las bases y los delegados de Montevideo le reprocharon por el “acuerdo de cúpulas” y por “cobrar al grito” de lo que se decía en redes sociales. También se cuestionó al presidente del FA por cómo comunicó la noticia en la conferencia de prensa. “Michelini ya no es el secretario político”, dijo el viernes 9.

En la autocrítica que hizo Miranda en la Mesa, el primer error asumido fue que debía haber convocado a todos los sectores y bases antes de tomar una resolución. Esto, porque fueron varios los que se enteraron por la prensa. También reconoció que en su conferencia no quedaron claros los términos de la desvinculación de Michelini en la secretaría general. Aseguró que “nadie lo echó”, sino que fue el propio exsenador del Nuevo Espacio el que tomó esa resolución al no rectificarse.

Las lecturas.

Después de Miranda, cada grupo hizo su lectura política respecto a lo sucedido con Michelini. El primero en hablar fue Carlos Calvo, delegado del Nuevo Espacio, e indicó que Michelini estaba “sobreexpuesto” por su papel en la comisión pro referéndum contra la LUC.



Según dijo, lo “lógico” era que el FA estuviera representado por su presidente, como pasa con las demás organizaciones que son parte del colectivo, entre las que está el Pit-Cnt y la Intersocial Feminista.



Con respecto a la salida de Michelini, consideró que la respuesta del FA “fue absolutamente desproporcionada y la forma de comunicarlo no fue la más correcta”. Consideró “reprochable” la actuación en este caso, tanto por la magnitud de lo resuelto como por la forma en que se terminó dando a conocer a la opinión pública.

El delegado del PVP, Carlos Coitiño, fue uno de los más críticos con Miranda por no haber consultado a todos los sectores. Fabiana Goyeneche (Casa Grande) consideró que era “obvio” que las palabras de Michelini no se podrían interpretar como una “amenaza” de ir a aglomerar a los barrios en medio de la pandemia por el COVID-19.



Por su parte, Carlos Alejandro, de la Lista 711, consideró que el Frente “perdió 1 a 0”. “Le levantamos centro a la derecha. Pusimos la pelota para el penal y sacamos el golero. Le regalamos Michelini a la derecha”, afirmó, según dijeron fuentes de la Mesa a El País. Desde el Partido Comunista se evaluó que el tema de Michelini “tuvo un mal desenlace”. En tanto, el MPP hizo una breve intervención donde cuestionó el tono de las declaraciones de Michelini y su negativa a rectificarse en público, como se le solicitó por Miranda. El Partido Socialista no cuestionó el accionar del presidente del FA, tampoco lo hizo Asamblea Uruguay.

FA de Argentina: “Medida arbitraria e inconsulta”.

El Frente Amplio de Argentina expresó su rechazo y desaprobación respecto a la medida de cesar a Rafael Michelini como secretario político por “desmesurada, inconsulta y arbitraria” y por “no reflejar el sentir de la militancia”. “Siendo usted compañero presidente, de profesión abogado, sabe que la sanción aplicada es absolutamente injusta y desproporcionada respecto a la conducta que se quiere sancionar”, aseguraron en la carta a la que accedió El País, en referencia a Miranda. Además, destacaron el papel que jugó Michelini con la militancia del exterior, al indicar que fue “a veces el único contacto directo”. “Ya no están Zelmar y Felipe, pues no seamos quienes entreguemos al compañero Rafael, aplicándole un correctivo desmesurado que solo complace a la derecha”, señalaron. Según opinaron, el hecho de exponerlo públicamente “es entregarle un compañero a las fieras”, por lo que pidieron revisar la decisión. “Los trapos sucios se limpian en casa, en la vida y en la política”, concluyeron.