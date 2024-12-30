Futura ministra de Defensa nombró a Álvaro Colotta como el director de la Dirección General de Secretaría

Redacción El País

La futura ministra de Defensa del gobierno de Yamandú Orsi, la senadora Sandra Lazo, designó a Álvaro Colotta como el director de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, el número tres de la cartera.

"El Dr. Colotta es un profesional con vasta experiencia, tiene diversos estudios referidos a los temas de la Defensa y la Estrategia Nacional y ya se ha desempeñado como asesor jurídico en la primera administración frenteamplista. Desde 2017 hasta su jubilación en julio de 2023, con el respaldo de la venia de la Cámara de Senadores, como Ministro Letrado Civil del Supremo Tribunal Militar", indica el comunicado de Lazo.

"Es para nosotros un verdadero honor que nos acompañe un compañero como él que logra integrar un gran respaldo en confianza política con una gran experiencia y conocimiento técnico", añade el texto.

Colotta acompañará a Lazo y al designado subsecretario Joel Rodríguez a la reunión de transición con las autoridades salientes en la primera quincena de enero. "En ese marco y con el acceso a la información que formalmente le hemos solicitado al Sr. Ministro de Defensa Nacional Dr. Armando Castaingdebat comenzaremos a comunicar el resto del equipo que nos acompañará en este hermoso desafío", concluye el texto.