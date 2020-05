¿Cómo funciona el proyecto de Google y Apple en el que Uruguay evalúa participar? Así lo explicó el ministro de Industria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque el gobierno aún no ha tomado la decisión final, Uruguay aceptó la invitación de Google y Apple para desarrollar una aplicación en el marco de la pandemia por el COVID-19. La tecnología estaría pronta a fines de mayo, según dijo el ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, este lunes en Desayunos Informales de Canal 12.

El ingeniero explicó que, en caso de que se implemente, "va a ser un agregado dentro" la aplicación llamada Coronavirus UY.



¿Cómo funcionaría la aplicación? Una vez que se baja la aplicación, y al tener bluetooth conectado, el teléfono genera una clave aleatoria cada día. Esas claves se intercambian con la de otras personas que se encuentren cerca, a través de bluetooth.



Si alguno de ellos recibiera el diagnóstico de positivo para COVID-19, la aplicación le consultará si desea comunicárselo al resto. En caso afirmativo, los usuarios no sabrán ni quién recibió el diagnóstico ni en qué lugar se encontraron; el único dato disponible es el día (no la hora) en que esto ocurrió, explicó.



Paganini dijo que las claves se guardarán durante 15 días y, con el fin de respetar la privacidad, no se utilizarán ni la geolocalización ni el número de teléfono. Asimismo, contó que estas irán a los servidores de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), y no al de los dos gigantes tecnológicos involucrados.



Todavía quedan por definir algunos puntos. Por ejemplo, es posible que las personas que sean notificadas de que estuvieron en contacto con un individuo con COVID-19, tengan prioridad a la hora de hacerse un test, agregó.



Además, señaló que el procedimiento se hará con todas las garantías de seguridad y privacidad para los usuarios, que no tendrán conocimiento de dónde ni con quién mantuvieron el contacto.