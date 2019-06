Fuga de Morabito: Manini Ríos apunta contra Interior; blancos a la "incapacidad del FA"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia de la fuga de Rocco Morabito y los otros tres peligrosos reclusos tuvo repercusiones en el ámbito político. El ex presidente y actual precandidato colorado Julio María Sanguinetti se pronunció a través de Twitter y consideró “inadmisible que un peligroso delincuente internacional se fugue, nada menos que de Cárcel Central”. “¿Qué tiene para decir el gobierno del @Frente_Amplio representado por el Ministro Bonomi?”, agregó.

También el precandidato a la Presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, utilizó su cuenta en la red del pajarito para pronunciarse: “La corrupción enquistada en Uruguay. Tras la fuga de cuatro detenidos en Cárcel Central debería renunciar toda la cúpula del Ministerio del Interior”, escribió.

Luego, volvió a utilizar la red social para referirse al mismo tema, una vez que el vicepresidente del gobierno italiano y ministro del Interior de ese país, Matteo Salvini, dijo que pediría respuestas a las autoridades uruguayas por la fuga.

“La imagen del país una vez más dañada tras la inexplicable fuga de cuatro peligrosos delincuentes de Cárcel Central. Italia pide explicaciones. El gobierno sin respuesta”, sostuvo el ex comandante en jefe del Ejército.

Por otra parte, entrevistado en radio Montecarlo, Manini calificó al sistema carcelario de “vergüenza nacional” y dijo que la fuga demuestra “la total incapacidad que tiene (el gobierno) para manejar temas vinculados a la seguridad”.



Para Manini es fundamental “tener una cárcel de alta seguridad que cuente con condiciones de aislamiento necesarias”. De llegar al gobierno, propondrá que la ex-Cárcel Central sea manejada por los militares.

También desde tiendas coloradas, José Amorín Batlle fue crítico con el Ministerio del Interior y el gobierno del Frente Amplio, recordando, para ejemplificar sobre lo que no hay que hacer, cómo se transportaron las pruebas del caso Lola Chomnalez. “¿A quién le echarán la culpa ahora Bonomi y Vázquez? Se les escapó Rocco Morabito y otros tres delincuentes, todos con pedido de extradición, de Cárcel Central (pegado a Jefatura de Montevideo). Desde las evidencias en una caja de bananas #Uruguay no hacía un papelón tan enorme”.

En un sentido similar se pronunció el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga: “Una vergüenza. Un papelón internacional. Pero más me importa el papelón con los uruguayos. El FA no puede con los delincuentes. No puede con los que están afuera ni con los que tiene presos. Se les fueron de la Jefatura, como para que la gente no se sienta desprotegida”.

Una vergüenza. Un papelón internacional. Pero más me importa el papelón con los uruguayos.

El senador Luis Alberto Heber, secretario general del Herrerismo, señaló: “Salen por un boquete y se van caminando por la calle San José. Nadie sintió, nadie vio, había informes, no los leyeron... El ministro dice “yo no fui”. Por suerte queda poco”.

Pablo Mieres se limitó a twittear “Qué vergüenza!!!”, compartiendo el link de la nota publicada en la mañana por El País Digital.