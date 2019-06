¿Qué dijeron los políticos tras la fuga de Rocco Morabito y los otros tres reclusos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia fue un sacudón este lunes a la mañana. El italiano Rocco Morabito y otros tres reclusos (Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, Matías Sebastián Acosta González y Bruno Ezequiel Díaz) se fugaron del Centro de Ingreso del INR (ex Cárcel Central) sobre la medianoche del domingo y están prófugos de la Justicia.



Varias figuras del espectro político uruguayo se expresaron al respecto a través de sus cuentas de redes sociales.

Así fue el caso de cuatro precandidatos a la presidencia que el próximo domingo pelearán por ser los elegidos de sus respectivos partidos.

En el Partido Nacional, Jorge Larrañaga tomó la palabra y calificó a este hecho como "una vergüenza".

"Un papelón internacional. Pero más me importa el papelón con los uruguayos. El Frente Amplio no puede con los delincuentes. No puede con los que están afuera ni con los que tiene presos. Se les fueron de la Jefatura, como para que la gente no se sienta desprotegida", remarcó el líder de Alianza Nacional que promueve el plebiscito "Vivir sin miedo" reformar la Constitución en materia de seguridad.

Una vergüenza. Un papelón internacional. Pero más me importa el papelón con los uruguayos.

El FA no puede con los delincuentes. No puede con los que estan afuera ni con los que tiene presos. Se les fueron de la Jefatura, como para que la gente no se sienta desprotegida. https://t.co/w7Hrtid3CY — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 24 de junio de 2019

El otro precandidato blanco que opinó sobre este suceso fue Enrique Antía. El intentendente de Maldonado señaló: "Tiraron la toalla. Nunca habrá seguridad cuando el 65% de los 6000 que se liberan cada año reincide. Y tuvieron algunos récords: el incendio en Rocha donde murieron 12, el que asesinó y se comió a su compañero de celda, a la espectacular fuga de hoy. Vamos a cambiar esta realidad".

Tiraron la toalla. Nunca habrá seguridad cuando el 65% de los 6000 que se liberan cada año reincide. Y tuvieron algunos récords: el incendio en Rocha donde murieron 12, el que asesinó y se comió a su compañero de celda, a la espectacular fuga de hoy. Vamos a cambiar esta realidad pic.twitter.com/3KfpWc4GNv — Ing. Agr. Enrique Antía (@Antia_Enrique) 24 de junio de 2019

Por el Partido Colorado, Julio María Sanguinetti señaló "es inadmisible que un peligroso delincuente internacional se fugue, nada menos que de Cárcel Central".

"¿Qué tiene para decir el gobierno del Frente Amplio representado por el ministro Bonomi?", preguntó el líder de Batllistas.

Es inadmisible que un peligroso delincuente internacional se fugue, nada menos que de Cárcel Central. ¿Qué tiene para decir el gobierno del @Frente_Amplio representado por el Ministro Bonomi?#BatllismoEsSeguridad @PartidoColorado — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) 24 de junio de 2019

Pablo Mieres, del Partido Independiente, fue contundente: "Qué vergüenza!!!".

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también dio su opinión: "La imagen del país una vez más dañada tras la inexplicable fuga de 4 peligrosos delincuentes de Cárcel Central. Italia pide explicaciones. El Gobierno sin respuesta".

La imagen del país una vez más dañada tras la inexplicable fuga de 4 peligrosos delincuentes de Cárcel Central. Italia pide explicaciones. El Gobierno sin respuesta.#AhoraUruguay#ElPaísQueVosQuerhttps://t.co/DVH36f2gDf — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) 24 de junio de 2019

Si bien no es precandidato en esta oportunidad, el que también se refirió a la fuga de Morabito y los otros tres reclusos fue Pedro Bordaberry. Irónicamente escribió "Ay Bonomi" junto a una imagen que compara cómo aumentó el número de hurtos, rapiñas, homicidios y la tasa de homicidios de 2002 a 2018.