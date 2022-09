El Frente Amplio resuelve votar el 50% de la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pesar de las diferencias que surgieron entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio durante el análisis del proyecto de ley de Rendición de Cuentas, ambos en la última jornada de su tratamiento en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, lograron acuerdos en varios artículos, tanto así que la oposición acompañó más del 50% de los cerca de 500 que contiene la iniciativa, según confirmaron a El País senadores de la coalición y la opositora Amanda Della Ventura.

“Quedará para sala el debate. Se aprobó una buena Rendición y se hizo un buen trabajo, en tanto se lograron incrementar los recursos de varios organismos que los necesitaban sin incrementar impuestos” concluyó el nacionalista Jorge Gandini.



Si bien el consenso alcanzado es de algo más del 50% del articulado, el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía, afirmó que el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo lleva una “filosofía de achicamiento del Estado y de recorte en áreas estratégicas”. El frenteamplista destacó que en lo que refiere a la educación y a la investigación, todavía se está en “debe”.



En referencia al monto final con que culmina el proyecto de Rendición de Cuentas, que pasó de US$ 226 millones a unos US$ 250 millones, el senador de la oposición reconoció que hubo una mejora “con respecto a como venía” pero entiende que está “muy lejos del objetivo”.



En este sentido, Mahía reafirmó que los recursos destinados para la ciencia y tecnología, son “insuficientes” y que los que se otorgarán al LATU y al INAC, aún no están definidos ni “bien explicados” por parte de los senadores de la coalición de gobierno.

Y, por otra parte, el legislador opositor valoró de manera positiva que se ampliara el gasto para atender temas vinculados a la seguridad y para alcanzar un acuerdo salarial con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).



Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, remarcó que el trabajo entre los legisladores se dio bajo un clima de “armonía” que permitió lograr, a su entender, una “buena Rendición de Cuentas”.



Sobre las aspiraciones de su partido, dijo que fueron “razonablemente” contempladas, y lamentó que no haya acuerdo para que se creara un fondo para construcción de viviendas para el personal de las Fuerzas Armadas. En esa línea, el senador cabildante puntualizó que un soldado percibe un sueldo de unos $ 25.000 por lo cual no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. “Estamos buscando la forma de solucionar ese problema” expresó.



Domenech se mostró satisfecho con las partidas que se van a destinar al Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes (Inisa), que está bajo la conducción de la cabildante Rossana de Olivera. En su opinión, la institución se encontraba en condiciones “deplorables” pero en estos dos años ya se puede advertir un “cambio de cara”.



Y aseguró que con los fondos obtenidos se mejorarán las condiciones materiales del Inisa, que ayuden a lograr el objetivo de que los jóvenes infractores se reinserten en la sociedad.

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto destacó que se destinarán partidas presupuestales para el pago de la nocturnidad a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, lo cual, según analizó, no determinará un “gran cambio” en su salario, pero es una “mejora”.



En cuanto a la postura del Frente Amplio, remarcó que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda “muchísimos” artículos fueron votados por unanimidad. Es por ello que Domenech entiende que este mismo resultado se trasladará al plenario de la Cámara de Senadores.



Tras culminarse la votación del proyecto de ley en la comisión, la próxima semana el plenario del Senado iniciará su sanción.

Aprueban derogar el Fondo de Solidaridad



Hubo unanimidad en el voto para derogar el adicional al Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República (Udelar) pero con modificaciones al proyecto original. Esta iniciativa, que no prosperó en Diputados, generó un gran debate por el reclamo de la Udelar para no perder esos recursos.



El proyecto planteaba que se descontara a partir del 1° de enero de 2024 un 25% y así aumentar en ese mismo porcentaje hasta llegar a su derogación total.



El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini explicó que “ningún presupuesto puede ir más allá de 2024” es decir no puede exceder el período de gobierno. Por ello, se articuló de una manera distinta.



En acuerdo con la oposición se definió entonces, reducir el 50% del adicional al Fondo de Solidaridad a partir de 2024, de una sola vez. Para compensar la pérdida económica que representa a la Udelar, se le otorgará una partida equivalente a $ 280 millones y un último inciso que establece que en el próximo Presupuesto Nacional se deberá considerar la rebaja del otro 50% en los ejercicios 2026 y 2027 “con recursos equivalentes para la Udelar”, explicó Gandini.



El senador destacó que “la Universidad siempre pide mucho más de lo que se le da, en todos los presupuestos, porque pide pero no financia”. Y recalcó que una vez se apruebe la Rendición de Cuentas, la Udelar tendrá US$ 7 millones para el campus de Paysandú; $ 120 millones para financiar dos programas del Hospital de) Clínicas y $ 160 millones para expansión al interior y horas docentes.