Frente Amplio pidió a Fiscalía que cite a declarar al exdirector de Turismo Peréz Banchero

La bancada del Frente Amplio denunció ante la Fiscalía al exministro de Turismo, Germán Cardoso, por “presuntos delitos contra la administración pública”, debido a las contrataciones de publicidad durante su gestión, denunciadas por el exdirector de Turismo, el también colorado Martín Pérez Banchero.

Se lo acusa de “dañar” al Estado y en ese marco se sostiene “la arbitrariedad de utilizar el mecanismo de compra directa como regla y no como excepción”. “Sin fundamento detallado alguno, sin certificación del gasto alguno por parte del MEF y flagrante violación a lo dispuesto en el artículo 33 del Tocaf”.



La denuncia se basa en declaraciones de Pérez Banchero a Búsqueda, donde afirmó que “todo se hace por compra directa por excepción” y sin una certificación del Ministerio de Economía.



Además, se agrega que “no se fundamenta en forma detallada” razón alguna para recurrir a tal procedimiento de excepción. En la Cámara de Diputados, el exministro mencionó a la pandemia como la principal razón para no realizar llamados a licitación y afirmó que también en los gobiernos del FA se hicieron compras de publicidad por vía directa.



Entre los expedientes mencionados en la denuncia, se destaca el exponencial aumento del gasto en publicidad. “Resulta de una gravedad inusitada que el denunciado haya pretendido ejecutar un gasto por la millonaria suma de 800.000 dólares sin informe alguno que lo justificara, como si se tratase de un mero gasto de gestión administrativa diaria del ministerio”, indica el escrito sobre la publicidad en vía pública.



Además se denuncia la compra de publicidad digital por US$ 700.000 a tres empresas “sin informe que avale la contratación” de parte de la agencia de publicidad. A Cisneros Interactive Panamá S.A, se le rebotó un pago por US$ 140.000 por encontrarse el banco pagador ingresado en un país que integra la lista gris de GAFI. Y a la firma Kirma Services OU no se le pudo pagar un monto de US$ 280.000 por “resultar vulneradora de la política de prevención de lavado de activos según el informe del BROU”, señala la denuncia del FA.

“Se contrató de forma directa a una empresa con sede en Estonia sin ningún tipo de referencia ni antecedentes previos por un monto de 280.000 dólares”, sostuvo la oposición. En ese marco, citan una nota de Búsqueda donde se vincula al “empresario amigo de Cardoso” Elbio Rodríguez y el asesor Daniel Reta con la firma de Estonia.



Según el FA, “claramente el ministerio no aplicó el criterio de buena administración alguna respecto a la fundamentación de estos millonarios gastos”. A eso agregan que los hechos denunciados “reflejan una flagrante irregularidad y desidia de parte del denunciado”.



Los diputados solicitaron a la Fiscalía la comparecencia de Pérez Banchero “por ser denunciante público de los graves hechos”. En ese marco, reclaman estudiar “a fondo” a los efectos de dilucidar los ilícitos penales que puedan haberse generado.



La denuncia fue firmada por los diputados Eduardo Antononi, Claudia Hugo, Daniel Caggiani, Felipe Carballo, Ubaldo Aita, Verónica Mato, Gabriela Barreiro, Cristina Lustemberg, Gustavo Olmos, Mariano Tucci, Carlos Coitiño y José Antonio Maldonado.