Bancada de diputados del FA presentó denuncia penal contra Cardoso

La bancada de diputados del Frente Amplio presentó este jueves denuncia penal sobre la gestión del ex ministro de Turismo y actual diputado, Germán Cardoso, en Fiscalía General de la Nación. "Consideramos que se destapó una caja de Pandora", dijo el diputado Daniel Caggiani, y agregó que "hoy el lugar más responsable, serio y garantista para poder investigar esta situación (...) es la Justicia uruguaya y es la Fiscalía", .

En rueda de prensa tras presentar el escrito, el legislador explicó que en la denuncia se habla de "posible malversación de fondos del Estado uruguayo, de la administración pública" y entiende que "hay mérito para poder seguir con la causa y que se investigue a fondo".



Caggiani dijo que, pese a esta denuncia, el Frente Amplio ya designó a sus integrantes para la comisión investigadora que se creó y que analizará la gestión del Ministerio de Turismo desde 2010 hasta la fecha de renuncia de Cardoso.



De todos modos, consideró que esa comisión es "un zafarrancho jurídico", "una olla de grillos" y que en ella "prácticamente no se puede investigar". Pese a ello, apuntó que todos los antecedentes que puedan surgir de allí serán enviados a la Justicia.



Por su parte, el diputado Eduardo Antonini, explicó que la denuncia está basada en las irregularidades expuestas por Martín Pérez Banchero, ex director de Turismo, cesado por Cardoso.



El legislador señaló que en la presentación ante Fiscalía se adjuntan expedientes como prueba y acotó que uno de los más notorios es "el de un pago que se comienza a ejecutar en octubre y recién en diciembre se da trámite de inicio al expediente para justificar ese gasto". El otro es "el de esa empresa estonia, esa empresa misteriosa que hasta el día de hoy sigue dando que hablar", dijo.



"En la denuncia preguntamos cuál es el negocio del que desiste la empresa. Si era promocionar la temporada 2020-2021, son 280.000 dólares que se intentaron pagar por parte del ministro a una empresa que no ejecutó. Tampoco sabemos de qué se baja ahora, de cobrar algo que no hizo", dijo Antonini.



Por otra parte, Caggiani fue consultado sobre la propuesta del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez de que la actuación de la comisión sea reservada y no se puedan hacer declaraciones hasta el final, Caggiani se mostró en contra. "En Uruguay existe el Estado de Derecho y la libertad de expresión y no vamos a constreñir la libertad de expresión de ningún parlamentario", aseguró.



"Además es extraño que se utilice para algunas investigadoras y no para otras, no puede haber doble estándar", acotó.