Director de Turismo denunció que Cardoso lo echó por negarse a firmar compras directas; esto dijo el ministro

El director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, aseguró que el ministro Germán Cardoso decidió echarlo luego de que él se negara a firmar compras directas por discrepar "en la forma y en el fondo". Por su parte, el secretario de Estado dijo a El País que la decisión de removerlo de su cargo se tomó debido a que "los desencuentros" con el jerarca "vienen desde hace meses por diferencias en la metodología en el trabajo".

En diálogo con el semanario Búsqueda, Pérez Banchero aseguró que si bien el trabajo con Cardoso comenzó bien, pasados unos meses se desvirtuó y explicó que el principal problema tenía que ver con la forma en que se hacía uso del mecanismo de compra directa.



"Se utiliza como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública. Todo se hace por compra directa por excepción, e inclusive la misma compra directa por excepción tampoco se hace a tenor de lo que dice el Tocaf. Tiene que haber una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas que no se hace”, dijo Pérez Banchero.



En su relato a Búsqueda, el jerarca indicó que se realizaron compras con las que discrepaban, "algunas de ellas con montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa".



El jerarca indicó que si bien los problemas llevaban varios meses, la última reunión que mantuvo con el secretario de Estado "fue muy difícil". "El ministro me dijo que si no firmaba me echaba, le dije que me echara y bueno, procedió", explicó.



Consultado por El País, Cardoso indicó que las compras a las que hace referencia el director "son rubros que existían, algunos de ellos para promocionar en el exterior, que cuando se tomó la decisión de cerrar fronteras sobre el advenimiento de la temporada, se redireccionaron y se realizaron las compras".



"Se notifica al Tribunal de Cuentas, se consulta y se compra. Obviamente no daba a fin de año para hacer llamados (a licitaciones). Pero todo el procedimiento estuvo consensuado tal cual como se venía haciendo con la agencia, con los medios y se consultó al Tribunal de Cuentas", expresó.



El ministro indicó que para este tipo de casos en los que hay "razones de urgencia" es que existe el mecanismo de la compra directa por excepción. "Fue en esa ocasión a fin de año", aseguró, pese a que el director de Turismo se refirió una pluralidad de compras.



"No es que sea una compra a un solo medio. Es una compra, sí, pero a varios medios. No tengo elementos para interpretar qué es lo que quiso decir (el director). Todo es información pública, todo se comunicó al Tribunal de Cuentas cuando llegó el cierre de fronteras y se ejecutó, salió la publicidad en los medios y es cotejable. Acá no hay nada raro, nada que esconder", expresó.



Cardoso dijo además que la decisión de remover a Pérez Banchero de su cargo no se tomó únicamente por la discrepancias con las compras, sino por otra serie de inconvenientes. "Había más de cien expedientes atrasados en esa unidad y los desencuentros vienen desde hace meses por diferencias en la metodología en el trabajo".



El ministro aseguró que le notificó la decisión al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien ya se encuentra "al tanto del tema" y que en las próximas horas se sabrá quién será del nuevo director nacional de Turismo, un nombre al que se llegó "en consenso con el subsecretario", explicó.



"Los ministerios tienen que trabajar alineados, no pueden estar trabajando con estos desencuentros que básicamente obstaculizan la dinámica. Lo que hay que hacer es trabajar en equipo, consensuadamente y de manera alineada", dijo.



Pérez Banchero indicó al medio que actualmente se encuentra de licencia y aseguró que la decisión sobre su eventual remoción al momento no le ha sido informada.