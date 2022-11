Gandini quiere reunirse con Fernando Pereira para que el FA participe de comisión investigadora sobre Carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Jorge Gandini cuestionó este jueves al Frente Amplio por su disposición de no asistir a una eventual comisión investigadora, que el blanco impulsa por el caso que involucra al frenteamplista Charles Carrera.

Como informó más temprano El País, el Frente Amplio tiene decidido no asistir a la comisión, aunque aún no trató formalmente el tema. “Lo estamos analizando, pero hay grandes posibilidades de resolver no asistir” al ámbito parlamentario, dijo a El País el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, que cataloga todo este caso como “una persecución” contra el involucrado.



“Tengo expectativas de que reflexionen y tomen la decisión finalmente de integrar la investigadora. Primero porque corresponde institucionalmente, es un derecho que tienen los legisladores y está regulado por la Constitución en nuestros reglamentos a investigar”, señaló, por su parte, Gandini en rueda de prensa.

“(En) segundo lugar, porque esta ha sido la actitud del Frente Amplio. Acaban, en la Cámara de Diputados, de proponer una investigadora en relación al Ministro de Turismo (Germán Cardoso), del 2020 y 2021, y esa comisión investigadora se aprobó por unanimidad. El ministro compareció. Era y es un diputado, igual que Charles Carrera que es senador”, manifestó.



“Se investigó a un diputado por su gestión anterior en el ministerio, ahora se investiga a un senador por su gestión anterior en el Ministerio del Interior (…) Si es contra el gobierno se puede investigar, ahora, ¿si es contra el Frente Amplio no se puede investigar?”, cuestionó.

El caso Carrera En una serie de informaciones difundidas meses atrás por el programa Santo y Seña de Canal cuatro, y luego por El País, se relató el uso irregular dado al Hospital Policial durante los años en que Carrera fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017).



En concreto, se lo señaló por haber habilitado el uso de ese centro de salud por parte de Víctor Hernández, un civil que quedó paralizado luego de ser baleado en 2012, y a quien además se le envió, durante varios años, tickets de alimentación firmados por Carrera, mientras el beneficiario residía en ese lugar.



Sumado a esto, trascendió que en más de una oportunidad entre 2010 y 2012 se atendió en el Hospital Policial quien por aquella época era la esposa del entonces jerarca.



Al ser consultado sobre réplicas del Frente Amplio sobre que la situación de Carrera ya está en manos de la Justicia, Gandini afirmó que "el 11 de noviembre prescribe el hecho central que se generó hace diez años, con esa bala que salió de la casa del comisario e hirió y dejó paralítico a Víctor Hernández. Por lo tanto, eso que es el hecho principal no está más en la Justicia"



Además, Gandini indicó que le pidió una reunión a Pereira "para mostrarle de qué se trata esta investigadora (...) Y tratar de entendernos, de que más allá de las posiciones que no tenga, es saludable para el sistema bajar la pelota y tener un ámbito institucional con versión taquigráfica donde esos asuntos se puedan debatir e investigar", añadió.



Ante la pregunta de qué le va a transmitir a Pereira, Gandini señaló: "Le voy a trasmitir lo que tengo, lo que está vinculado a la denuncia, porque me parece que lo tiene que conocer, y puede ser un elemento de reflexión para que el FA tome la decisión de comparecer y no de vaciar una institucionalidad, que es de la investigadora, que con el Frente Amplio y sin el Frente Amplio, va a actuar igual".