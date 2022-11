El Frente Amplio prevé no asistir a la comisión investigadora contra Carrera por entender que es “una persecución”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gobierno y oposición tienen varios frentes abiertos, pero el que tiene como protagonista al senador frenteamplista Charles Carrera no es cualquier otro para la coalición de izquierda, porque entiende que aquí el oficialismo está atravesando un “límite” que no debería sobrepasar, por lo que actuarán en consecuencia.

Carrera está en el centro a raíz de una serie de informaciones difundidas meses atrás por el programa Santo y Seña de Canal cuatro, y luego por El País, en las que se relató el uso irregular dado al Hospital Policial durante los años en que el legislador del MPP fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior (2010-2017). En concreto, se lo señaló por haber habilitado el uso de ese centro de salud -en el que, por ley, solo pueden atenderse los policías- por parte de Víctor Hernández, un civil que quedó paralizado luego de ser baleado en 2012 -en un caso nunca resuelto-, y a quien además se le envió, durante varios años, tickets de alimentación firmados por Carrera, mientras el beneficiario residía en ese lugar; pero también, en más de una oportunidad entre 2010 y 2012, se atendió en el Hospital Policial quien por aquella época era la esposa del entonces jerarca.



El oficialismo se prepara ahora para presentar formalmente la denuncia sobre estos hechos en la Cámara se Senadores, en donde está todo dispuesto para que este lunes se forme una comisión preinvestigadora. Los tres senadores que la integren (ver recuadro) tienen un plazo de 48 horas para expedirse, y en base a sus conclusiones se dispondrá la creación de la comisión investigadora propiamente dicha, algo para lo cual el oficialismo tiene los apoyos necesarios.



El denunciante será el senador nacionalista Jorge Gandini, quien en diálogo con El País sintetizó que lo que se buscará, en suma, es indagar “el uso y manejo discrecional de Sanidad Policial y otras eventuales irregularidades” durante el período en cuestión, que inicia el 11 de noviembre de 2012, cuando ocurrió el caso de Hernández y que genera apuro entre los legisladores de la coalición porque la causa prescribirá en los próximos días al cumplirse 10 años. “No tengo absolutamente ninguna duda” de la responsabilidad de Carrera, agregó Gandini. En rueda de prensa este martes, el líder de Por la Patria reafirmó que el frenteamplista tiene “vinculación directa con irregularidades graves”, y que si la oposición confirma que no asistirá a la comisión dará una “señal pésima en relación al respeto a la institucionalidad.

Jorge Gandini. Foto: Leonardo Mainé.

Y el Frente Amplio (FA), de hecho, ya tiene decidido no asistir, aunque aún no trató formalmente el tema. “Lo estamos analizando, pero hay grandes posibilidades de resolver no asistir” al ámbito parlamentario, dijo a El País el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, que cataloga todo este caso como “una persecución” contra el involucrado.



¿Por qué el FA se encamina a no plantar defensa en el Senado? Hay más de una razón. Para empezar, porque la oposición entiende que el tema ya es tratado por la Justicia desde que el propio Ministerio del Interior denunció a mediados de año las presuntas irregularidades del caso Hernádez en la Fiscalía, de manera que proponer en paralelo una indagatoria parlamentaria sería entorpecer la investigación penal, razonan en la oposición. Y todo esto para, además, “someter a Carrera a una incineración política”, valoró Pereira, que agregó: “Esto es todo humo, y en la política tiene que haber un límite, y acá el gobierno no quiere respetarlo y pretende mantener todo el tiempo martirizado a un senador de la República”.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Foto: Francisco Flores

En donde sí habrá participación de la oposición será en la comisión preinvestigadora. El Representante del FA aquí será el senador Enrique Rubio, quien tendrá que redactar el informe en minoría a ser elevado al plenario del Senado la semana que viene, junto con el de la mayoría.



“Queremos ver cuáles son las justificaciones que se dan para formar la investigadora, pero en principio creemos que no hay mérito, además de que resulta improcedente plantearla cuando los mismos asuntos son analizados en la Justicia”, dijo Rubio, en la misma línea que Pereira.



Por su parte, Liliam Kechichian, coordinadora de bancada del FA, define a los argumentos del oficialismo como “demenciales” y dice no tener dudas de que el gobierno tiene una fijación con “la figura de Carrera”, uno de los “promotores de la de la denuncia sobre el puerto”, causa en la que están indagados jerarcas del Ejecutivo. “El gobierno -siguió la senadora- tiene escándalos sumamente preocupantes y esto es parte de sus maniobras distractivas”.



Todo apunta a confirmar, según parece, un escenario de enfrentamiento que no tendrá medias tintas. “Vamos a ir hasta el hueso”, dijo en ese sentido la senadora blanca Graciela Bianchi.

Gandini: “Si no van, el mensaje es mortal”



El senador Jorge Gandini entiende que la decisión del Frente Amplio de no estar en la comisión investigadora que tendrá en el centro a Charles Carrera no transmite sino un “mensaje mortal”: “Que Charles no tiene quién lo defienda”.



En diálogo con El País, el senador blanco recordó que la estrategia de oposición ya tiene más de un antecedente. Porque así ocurrió cuando el 24 de agosto el ministro Luis Alberto Heber concurrió a la comisión de Seguridad del Senado a dar más detalles sobre la situación, o cuando en noviembre del año pasado el oficialismo convocó al ministro de Industria y al presidente de Antel para analizar los sobrecostos implicados en el Antel Arena. En ninguno de esos casos hubo presencia de frenteamplistas.



“Van por el camino de la (intendenta) Carolina Cosse, que no va a la Junta Departamental”, agregó Gandini con sorna.



Consultado al respecto, el presidente del Frente Amplio respondió que Gandini “puede quedarse tranquilo de que (Charles) Carrera no está solo”. “Lo que no creemos es que el gobierno tenga patente de corso y que pueda perseguir a un senador porque entiende que el camino de la Justicia no es suficiente”, dijo Fernando Pereira.