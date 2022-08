Caso Charles Carrera: víctima fue operada de los ojos en el Hospital Policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado arrojó nuevos datos vinculados al caso de un hombre que tras ser baleado en 2012 recibió más de tres años de rehabilitación en el Hospital Policial, pese a no ser efectivo ni familiar de uno, y tickets de alimentación por decisión del entonces director general de Secretaría de la cartera, Charles Carrera.

En la sesión del miércoles -donde los senadores frenteamplistas no ingresaron a sala para no aportar a lo que entienden como un “circo”- el ministro del Interior relató la situación a nivel judicial del caso. Pero además, acompañado del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, se profundizó en cuál fue el rol del actual senador Charles Carrera.



El 8 de agosto el programa Santo y Seña (Canal 4) divulgó el caso de Víctor Hernández, quien quedó en silla de ruedas tras recibir un disparo de bala. El proyectil, según la denuncia, salió desde una casa ubicada frente a la suya donde policías celebraban una fiesta. Mientras la Justicia y el Ministerio del Interior realizaban sus investigaciones, Carrera habilitó que la víctima se rehabilitara en el Hospital Policial y le entregaba $ 20.000 mensuales durante más de tres años en tickets de alimentación.



Maciel relató que además de recibir tratamiento -incluyendo gastos de hotelería para él y su hermano-, Víctor Hernández fue operado de los ojos en dos oportunidades. El subsecretario calificó este hecho como algo “llamativo” y contó que una de las intervenciones se dio en octubre de 2013 -para el ojo izquierdo- y la siguiente en diciembre del mismo año -para el ojo derecho.

Otro elemento que presentaron las autoridades del Interior apunta a la exdirectora de Asuntos Internos Stella González. En una conversación entre Carrera, González y los hermanos Hernández se relata que la jerarca les recomendó contratar al abogado Martín Fernández para hacer un juicio contra el Ministerio del Interior. “Allí González dice: ‘Hablen con Fernández. Yo les llevo el expediente’. Es decir que aparentemente se les iba a exhibir el expediente que corresponde al Ministerio del Interior para que tuvieran una mejor actuación demandando al ministerio”, dijo Maciel.



Por otra parte, se brindó más información sobre cómo hizo Carrera para entregar los tickets. De acuerdo al relato del subsecretario los pagos eran ingresados como una partida destinada a “canastas de fin de año” de los funcionarios policiales.



Para Maciel esta situación “lleva a pensar que hay un presunto claro desvío de dineros públicos y una ilegalidad”. Y agregó: “Se ha mencionado como excusa que está todo documentado, y es cierto, pero lo que está documentado son hechos irregulares, ilegítimos e ilegales”.

La suma de lo destinado en tickets de alimentación junto a los gastos de tratamiento y hotelería rondarían, según las autoridades, los US$ 260.000.



En este sentido, el ministro manifestó que hasta el momento no se inició una investigación administrativa pero que se realizará. Y que se exigirá que Carrera reintegre el dinero que determine la investigación.



“La responsabilidad no debería ser del Estado; hacer humanidad con dinero ajeno -teniendo, además, instrumentos en el Estado como para poder ayudar- no me parece la mejor forma de actuar en la función pública”, concluyó el ministro Heber.