El Frente Amplio ganaría en Montevideo y Cosse sería la intendenta, según Cifra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 53% de los montevideanos piensa votar a alguno de los candidatos del Frente Amplio. La coalición multicolor alcanzaría el 39% de los votos, una distancia que escapa el margen de error y que, según la consultora Cifra, confirmaría que el oficialismo retendría la Intendencia capitalina.

Según los datos que Cifra publicó en Telemundo, el 4% de los electores votaría en blanco o anulado, mientras otro 4% estaría aún indeciso. Eso hace que, según la socióloga Mariana Pomiés, sea poco probable que haya sorpresa a nivel de definición del lema ganador.



Pero Cifra da un paso más y arriesga que según su último sondeo —cuyo trabajo de campo cerró el lunes— Carolina Cosse “sería la próxima intendenta”.



Ocurre que, según la consultora, la candidata mujer del Frente Amplio duplicó su intención de voto en dos meses, mientras Daniel Martínez lo redujo casi a la mitad. Así las cosas, las nuevas encuestas indican que el 24% apoyaría a Cosse, el 16% a Álvaro Villar y el 13% a Martínez.



En solo una semana, Cosse creció cuatro puntos su intención de voto: tres puntos que el Frente Amplio conquistó de la población otrora indecisa y un punto de caída de Martínez. Y aunque esa traslación de votos no es lineal, sí da cuenta de un fortalecimiento de la exministra de Industria.



“No todos los que en principio tenían un candidato preferido estaban seguros de que no cambiarían su decisión en los últimos días. Los que prefieren a Raffo son los más seguros: apenas el 17% decía que podría terminar votando a otro candidato el domingo. En el otro extremo, los que prefieren a Cosse son hoy los menos convencidos: el 38% podría cambiar en la última semana. Probablemente una gran proporción de estos votos ‘débiles’ de Cosse son de electores que se decidieron por ella en estos últimos días, y por lo tanto aún están evaluando su decisión”, señaló Pomiés.



En las elecciones de 2015 el Frente Amplio obtuvo el 51% de los votos y la vieja Concertación el 38%. Según los resultados de la última encuesta de Cifra, el próximo domingo a nivel de partidos el voto de los montevideanos se repartiría de forma similar. De hecho, el voto “débil” de los frenteamplistas no es hacia el lema, sino a qué candidatos dentro de la coalición de izquierda.



En conclusión, dijo la socióloga Pomiés, “el Frente Amplio ganaría la elección departamental en Montevideo con un margen cómodo sobre la Coalición, y probablemente conseguiría la mayoría absoluta. Cosse sería la intendenta”.