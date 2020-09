Villar dijo "Laura quería debate, estas son formas de debatir", y así respondió Raffo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado el expresidente José Mujica fue el orador final del acto de cierre de campaña de uno de los candidatos del Frente Amplio (FA) a la Intendencia de Montevideo, Álvaro Villar. Allí el actual senador criticó a la candidata de la coalición, Laura Raffo. “Las pelotas el Montevideo olvidado”, dijo refiriéndose a cómo la economista calificó a parte de la capital que, según su criterio, ha sido dejado de lado por los gobiernos frenteamplistas. “Se acuerdan en momentos electorales. Porque se ponen championes para ir, no van con el taquito”, añadió el exmandatario.

Las palabras de Mujica generaron la reacción de Raffo ayer. "No le permito decirme groserías, ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir Montevideo olvidado las pelotas”, declaró Raffo en su sede central.



Los dichos de Mujica también provocaron que Villar fuera consultado al respecto este domingo. “En una campaña electoral siempre hay debate y discusión. Laura quería debate, estas son formas de debatir. Son debates que se dan de otra manera, se dan en los discursos. Y bueno, si Mujica dice una cosa y ella no está de acuerdo que conteste, y Mujica contestará. Creo que lo más importante es que ahora, según las encuestas, el candidato que va a ser el próximo intendente es uno de los tres candidatos del Frente”, dijo el exdirector del Hospital Maciel en declaraciones recogidas por Radio Universal.

Villar agregó: “Yo no escuché insultos, escuché comentarios. Hay como un intento de mostrar una campaña polarizada, agresiva. Yo que he recibido, no sé si llamarle golpes o qué en la campaña, no creo que tengamos que encarar esto como un tema de rencores o de odios”.

La candidata de la coalición para la capital reaccionó este lunes a lo expresado por Villar y dijo: “Creo que está claro el tipo de debate que queríamos, que era con los candidatos, mirándonos a los ojos, y debatiendo de ideas. Pero no soy quién para decir lo que piensa Villar o quiénes son sus referentes. Es libre de tener los referentes que corresponda”.

“Esperaba por parte de los tres candidatos del Frente Amplio que frente a este tipo de agravios se expresaran, pero bueno, no lo hicieron”, agregó este lunes en rueda de prensa.