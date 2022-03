El Frente Amplio no debate con Pablo Mieres y dirigentes del Partido Nacional reaccionan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La discusión en relación a los debates subió el tono de la campaña por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, no quiso debatir con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el Partido Nacional no aceptará una instancia hasta que no se concrete esta.

Pereira invitó públicamente al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y a la vicepresidenta Beatriz Argimón a debatir. Luego, en El Observador, declaró que Iturralde había aceptado la instancia, pero el blanco lo negó.



En diálogo con Pereira -según el presidente del Frente Amplio-, Iturralde quedó de conversar sobre la eventualidad de un debate después de Carnaval, aunque aclaró que era una decisión que se iba a tomar “de forma colectiva” en el Partido Nacional.



Consultado por El País, el presidente del directorio blanco señaló que “no hubo ningún acuerdo en debatir”. “Lo que nos parece es que esto es una ley que promovió el Poder Ejecutivo, que quiere salir a debatir, y a nivel del Partido Nacional hemos concluido que es mejor que en primera instancia el que debata sea Mieres”, subrayó Iturralde.

Asimismo, indicó que “resulta curioso que se afilien al debate quienes siempre se han aferrado a no debatir y va en contra de la memoria de Tabaré Vázquez que nunca quiso debatir”. En ese marco, aclaró que la respuesta “no es que no se va a debatir, pero sí que se va a debatir cuando nos parezca y cómo nos parezca mejor. No será Fernando Pereira el que nos diga cómo”.



Por su parte, Pereira dijo a El País que no quiere debatir con Mieres y pretende hacerlo con el Partido Nacional “porque son los autores de la ley”. “A Mieres lo respetamos mucho y lo apreciamos, pero no es el autor de la ley”, aseguró el titular del FA. Tras la Mesa Política, Pereira insistió en que Iturralde aceptó el debate y dio marcha atrás luego. El País llamó al presidente del directorio, que no quiso volver a hablar para evitar más controversia.



Consultado por El País, el ministro de Trabajo insistió en que quería debatir con Pereira sobre todos los temas de la LUC, incluido las relaciones laborales. “Me sorprendió su respuesta y me parece que además es equivocada porque el argumento que da es que quiere hablar con quienes redactaron la ley y la ley fue votada por todos los miembros de la coalición y enviada por el Consejo de Ministros al Parlamento”, señaló. En ese sentido, indicó que apuesta a que el titular del FA “recapacite y se haga el debate”.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, sí le había confirmado el debate a Pereira, pero a raíz de lo sucedido con Mieres lo puso en “modo pausa”. “No es cortés, por decir lo menos, que Pereira le niegue un debate a Mieres y yo debatir. No puedo hacer esto cuando no quiere debatir con un integrante del gobierno que firmó la LUC como ministro, especialmente cuando se ha hablado tanto desde el ‘Sí’ sobre recortes a las libertades gremiales”, señaló a El País.



Por su parte, la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi pidió a sus compañeros de partido no debatir con Pereira, porque había rechazado una instancia con Mieres. “El presidente del Frente prestado, porque es del Pit-Cnt, no tiene por qué elegir dentro de la coalición con quién debatir y está ninguneando a un ministro de Estado. Eso me parece una ofensa”, enfatizó.



En tanto, el senador nacionalista Jorge Gandini acordó dos debates con su par frenteamplista Alejandro Sánchez, uno organizado por El Espectador y otro por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA). Gandini señaló a El País que, si bien entiende como “lógico” el planteo realizado por Bianchi como reacción a una “discriminación” de parte de Pereira a Mieres, al mismo tiempo considera que “hay que debatir”.

“Había un debate que estaba conversado”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reafirmó ayer en conferencia de prensa que el titular del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, le dijo que “estaba dispuesto” a debatir por la LUC. “Hay un debate que estaba conversado con Iturralde y que ahora niega”, subrayó. Además dijo que respeta mucho a (Pablo) Mieres, pero señaló que no cree que el ministro “hubiera hecho una ley como esta”. Además denunció que “se está cercenando el debate” .