El Frente Amplio cayó más en Rivera y la coalición en Treinta y Tres

Si el referéndum contra los 135 artículos de la LUC se compara con los votos obtenidos en el balotaje, tanto la coalición como el Frente Amplio sufrieron una pérdida de apoyo político. El Sí votó 8% menos que en noviembre de 2019 en Montevideo y el No un 6%. En el interior la caída fue pareja para los dos bandos: entre 6% (oposición) y 7% (gobierno); pero la izquierda perdió 23% en Rivera y 18% en Artigas. En tanto, el oficialismo cayó 14% en Treinta y Tres y 13% en Paysandú.

Los datos se desprenden de las variaciones entre las votaciones obtenidas por las fórmulas de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón y Daniel Martínez y Graciela Villar con el respaldo a las papeletas del No y el Sí.



En Montevideo, en el balotaje de octubre, la diferencia entre ambos bandos fue de 123.625 votos a favor de la izquierda, mientras que ahora pasó a ser de 109.298. En Canelones ocurrió algo similar, el Frente cayó 5% y la coalición 7%.

En estos números pueden influir tanto el descenso del padrón electoral, como la adhesión a la jornada del pasado domingo donde votaron 5% menos y se registró un mayor número de anulados que en la segunda vuelta.



Si se mira el interior del país, el Frente Amplio bajó su caudal electoral en todos los departamentos salvo en dos: Paysandú y Treinta y Tres donde en términos porcentuales mantiene la misma votación que en noviembre de 2019. Las caídas más abruptas se dieron en Rivera (23%), Artigas (18%), Cerro Largo (12%), Colonia (7%) y Rocha (7%). Le siguieron: San José (6%), Lavalleja (5%), Soriano (5%), Florida (5%), Salto (4%), Flores (4%), Tacuarembó (3%) Durazno (2%) y Río Negro (2%).



Por su parte, la coalición -a pesar de ganar en 16 departamentos del interior - terminó bajando su votación en Treinta y Tres (14%), Paysandú (13%), Río Negro (12%), Tacuarembó (11%), Lavalleja (10%) y Florida (8%). Un 7% menos votó el oficialismo en: Durazno, Flores, Salto, San José y Soriano.

Además, bajó 4% en Cerro Largo y otro 2% en Artigas. El saldo positivo fue en Rivera donde el No tuvo 1% más de apoyo que la fórmula Lacalle Pou-Argimón en el balotaje. Allí la diferencia a favor del No fue de 34.000 votos, cuando en el 2019 había sido de 27.886, de acuerdo a los registros de la Corte Electoral.

Debilidad

“Si ves la votación de los 17 departamentos del interior, excluyendo a Canelones, ahí es donde estuvo la debilidad del Sí”, reconoció a El País el presidente de la Comisión de Interior del Frente Amplio y exintendente de Rocha, Aníbal Pereyra.



Además, admitió que hubo territorios donde la diferencia que le sacó el No a la papeleta rosada fue mayor que a la del balotaje, particularmente en los de la frontera con Brasil. Esto engloba tanto a Rivera, como Artigas. “Allí se aumentó la diferencia con la coalición, pero en el interior globalizando los 17 departamentos se achicaron las distancias entre las opciones del FA y la coalición, mejor que en Montevideo”, explicó Pereyra.

El resultado favorable al Sí en Paysandú, se explica según Pereira, porque en ese departamento se sumaron ediles y dirigentes de la coalición a la campaña que “le dieron una impronta más local” al referéndum.



Pereyra señaló que si bien pueden ser comparables el referéndum y el balotaje se trata de “elecciones diferentes” donde la gente participa menos porque “no hay candidatos”. Eso, dijo, explicaría la caída en el interior tanto de la oposición, como del oficialismo.



Con respecto al desempeño del Frente en el interior -que viene siendo tema de análisis desde la derrota sufrida en el 2019- indicó que pesan también factores como “la campaña desigual” entre la coalición y el Frente Amplio. “Las intendencias juegan un rol determinante en muchos departamentos y ponen el aparato del Estado detrás de una propuesta”, afirmó Pereyra sobre la contienda electoral.

La pérdida de votos del FA en el interior fue puesta sobre la mesa por el expresidente José Mujica, quien después del balotaje declaró: “Si perdimos fue por incapaces, porque no le dimos pelota al interior, porque no lo recorrimos. Porque lo abandonamos cuando más nos precisaba”.



Como presidente de la Comisión de Interior, el exintendente de Rocha indicó que se priorizará toda la zona con la intención de fortalecer el trabajo político en consonancia con lo dispuesto por la nueva dirección en manos de Fernando Pereira. “Vamos a instalarnos formalmente y definir un plan político territorial”, relató. Pereyra dijo que apunta a lograr más respaldo de cara a las próximas elecciones presidenciales, pero también se mira “más allá del 2024”.

“La gente se cansa por elección tras elección”



A pesar de haber ganado el No en Salto, el intendente Andrés Lima dijo a El País que, si se compara con la última departamental, el FA aumentó en 5.000 sus votos. La diferencia es que antes “no hubo coalición”. En tanto indicó que lo que no se analiza es el por qué viene bajando la cantidad de votantes. “El no ir a votar es una forma de expresarse. Será porque están cansados, porque venimos de elección en elección y se prefiere pagar la multa”, concluyó.