El Frente Amplio alerta "falso relato" y sale a responder a auditorías

Auditorias y denuncias penales anunciadas por el gobierno sobre la gestión del Frente Amplio en las empresas públicas motivaron al Secretariado de la coalición a aprobar ayer (por unanimidad) la conformación de una comisión para confrontar lo que entienden como “falso relato”.

El planteo fue elevado por la Vertiente Artiguista bajo el título de “iniciativa por la verdad”, tras la comunicación oficial de una denuncia penal sobre la construcción del Antel Arena, la divulgación de una auditoría sobre Gas Sayago (sociedad anónima de UTE y Ancap), más otra denuncia penal, y las críticas cada vez más fuertes al manejo que hizo la izquierda de los dineros públicos, por ejemplo en Ancap. A eso se suman el anuncio de otras auditorías por supuestas irregularidades en el Inefop, donde desde la izquierda sostienen que “no se encontró nada”.

Desde el FA se entiende que existe una especie de “campaña sucia de acusaciones y denuncias de presuntas irregularidades” en la gestión de las empresas públicas durante los pasados gobiernos. Además, se cuestiona que se lleven adelante auditorias que, “como la de Gas Sayago” tienen “errores técnicos”, en alusión a la confusión entre clases de piano con la membresía Pianc, denunciada días atrás por el exvicepresidente Raúl Sendic.

Para “aclarar” estas denuncias se planteó conformar un grupo de trabajo, cuya integración no está aún definida. El senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista) dijo a El País que la idea es responder a las acusaciones con documentos o materiales que saquen dudas a la población de la situación. Esto implica escuchar a las partes involucradas, es decir los exdirectores del FA en las empresas públicas y organismos.



“Se va a instrumentar la comisión para ir analizando cada caso con los jerarcas de la época y esclareciendo las situaciones falsas que se vienen denunciando con gran liviandad. Luego se hará público lo que corresponde”, explicó sobre la propuesta, Brenta.



Se parte de la base de dar una “respuesta institucional” y que no pasen “de largo” las denuncias que se hacen por el gobierno sobre cómo manejó el FA las empresas públicas y -aunque esto aún no fue definido- otros organismos como el Inefop.



“Más allá de anuncios no se ha visto ninguna denuncia significativa, lo que hay son declaraciones. Se han vertido a los medios cosas de forma parcial”, opinó Brenta.

Eduardo Brenta, senador de Vertiente Artiguista. Foto: Francisco Flores

Consultado por El País, el delegado del Partido Socialista en el secretariado del FA, José Nunes, explicó que la comisión hará informes sobre la gestión de los directorios de las empresas públicas durante los gobiernos del FA.



“Se está pretendiendo dar una imagen de que fue todo un desastre al borde de la catástrofe y hoy tenemos unas empresas que son pujantes”, afirmó. Como ejemplo citó el avance en fibra óptica, la electrificación y “la modernización” de Ancap.

Según Nunes, “la idea no es responder a las auditorias, es preparar un informe sobre la gestión”. “Lo hacemos para resaltar aspectos de la gestión, pero no para analizar puntualmente los temas que puedan ser objeto de las auditorías”, aclaró. En ese sentido concluyó que “no se trata de una defensa obtusa, sino que es una puesta en valor de las empresas”.