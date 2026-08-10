Ferrocarril Central: gobierno ampliará operadores además de UPM y busca impulsar el transporte de pasajeros

Con la participación del presidente de la República, Yamandú Orsi, el gobierno celebró este lunes los dos años de puesta en servicio del Ferrocarril Central y jerarcas se refirieron al futuro del sistema, que incluirá una ampliación de la cantidad de operadores —actualmente solo está el de la empresa UPM— y un impulso al transporte de pasajeros.

Las prioridades del gobierno, según dijo Orsi en rueda de prensa, comienzan por conectar Paso de los Toros con el resto del país, así como potenciar los tramos con Rivera y el Litoral. Otro proyecto es la conexión con la producción de Argentina y Paraguay, sobre lo que hubo “buenos avances” en las conversaciones.

El mandatario también estuvo de acuerdo en que el ferrocarril tenga un rol en el transporte metropolitano de pasajeros: “Este corredor de ruta 5 está picando en el área, como decimos normalmente. Se está haciendo un estudio que en setiembre tendrá resultados, donde se tiene que analizar para las cantidades de gente y cómo tendría que ser el servicio”.

En cuanto a los operadores que se sumarían a DBCC Transport, que hoy en día transporta la celulosa de la compañía finlandesa, Orsi señaló que “están llegando” e incluso afirmó que algunos “ya han comprado máquinas”.

“Faltan ajustar algunos detalles para que se pueda empezar a trabajar y que incluso pueda seguir al norte. En pocos meses va a quedar operativo y resuelto el puente sobre el río Negro”, sostuvo, sin especificar qué tipo de carga se transportaría.

El evento de este lunes estuvo organizado por el grupo empresarial Vía Central (responsable de la obra de infraestructura del nuevo ferrocarril), el cual integra Saceem. Su director ejecutivo, Alejandro Ruibal, aseguró en un breve discurso que el tren de pasajeros “es una solución de movilidad suburbana”.

En ese sentido, agregó en rueda de prensa que lo deseable sería que pudiera darse “el transporte pasajero de corta o mediana distancia en los próximos meses, años, por decir algo”.

Acerca de los operadores del ferrocarril, Ruibal expresó que hoy en día UPM ocupa el 50% de la vía y destacó que “lo restante, que son dos millones de toneladas (por año), es mucho”. “En plazo, me parece que en un año ya debería haber otro operador moviendo alguna carga”, comentó.

“Una infraestructura como el ferrocarril, a diferencia de una ruta, dura muchísimo más. La rentabilidad del ferrocarril se mide en 50 años o más. Las carreteras son cinco veces menos que eso. Hoy en día está ociosa el 50%. Claramente, cuando se pueda completar la carga, que ojalá sea en los próximos años, la amortización de la infraestructura va a ser mucho más rápida”, explicó el empresario.

También se refirió a la conexión con Paraguay y dijo que al gobierno de Santiago Peña, presidente del país, “le interesa mucho sacar carga, no solo por la hidrovía, sino utilizando el ferrocarril hasta el Puerto de Montevideo”.

Asimismo, enfatizó que “hay muchas posibilidades” de que se concrete, “porque es solamente completar la vía de Salto y ya hay tramos hechos”.

“Salto se conecta por arriba de la represa de Salto Grande con el tren ferrocarril de Urquiza y ahí se llega hasta Encarnación en Paraguay. Es lo más común en Europa, uno anda en un tren y pasa por los países y no se da cuenta. Eso es lo que hay que lograr ahora. Nosotros tenemos un puerto y tenemos una buena columna vertebral. Ahora hay que desarrollarlo más”, declaró Ruibal.

Vandalismo

Otro tópico “bien delicadito” que se discutió fue los incidentes de robos y vandalismo en las vías. Al respecto, Ruibal aseguró que los delincuentes “roban y no saben ni lo que roban, sino rompen más que nada, generan problemas de seguridad”.

Apuntó que está “coordinando” con el Ministerio del Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Interior, y que incluso ha hablado personalmente con Carlos Negro, titular de esta última cartera.

“Cuando rompen una cosa para vender unos kilitos de cobre, ponen en riesgo hasta el descarrilamiento de un ferrocarril. Ojo, eso ya no es hurto o robo, sino más. Sería una catástrofe. Hay cámaras, hay gente detenida. Hoy hablábamos con el presidente y con Waverley Tejera, me parece que tenemos que hacer algo más fuerte para frenar un poquito eso”, afirmó.

También aludió a esta problemática Loïc Murat, gerente general de Caraminer —compañía responsable de la conservación de la vía—, quien en su discurso puntualizó que estos incidentes se han sufrido “bastante últimamente”, principalmente en Montevideo.

Según dijo frente a los presentes, sucede no solo en Uruguay sino “a nivel regional” y aseveró que se debe intervenir para reponer infraestructura “de manera casi diaria”. No obstante, también inciden fenómenos climáticos, como grandes temporales, y colisiones entre el tren y otros vehículos.

En una puesta a punto de estos dos años de funcionamiento del ferrocarril, según un documento que repartieron a los presentes, se registró que se realizaron “cerca de 5.000 circulaciones ferroviarias y se transportaron ocho millones de toneladas: siete millones de toneladas de celulosa y un millón de toneladas de insumos destinados a la producción”.

En un inicio, tenía una frecuencia de “aproximadamente cuatro trenes mensuales” a “cerca de 300 circulaciones por mes en la actualidad”. Con una inversión de más de US$ 1.200 millones, se colocaron 343 kilómetros de nuevas vías. La conexión entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo tiene una longitud de 265 kilómetros.