Ferreri a Talvi: "Hay que haber ido a estudiar a Harvard para terminar modificando al antojo los datos de desempleo"

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, se sumó a las críticas de otros funcionarios de gobierno a las propuestas de los presidenciables de la oposición y planteó hoy: "No creemos en el shock que propone Lacalle Pou ni en el electroshock de Ernesto Talvi”.

Ferreri entrevistado por radio Sarandí dijo que Talvi tiene "inconsistencias" por que plantea que "el país está en llamas", pero habla de "políticas graduales". En este sentido agregó que el recorte de servicios básicos no es el camino y dijo que "los números que presenta la oposición de recorte no son posibles de asumir si no se va a un recorte de servicios básicos como salud, educación y seguridad".



El integrante del equipo económico de Daniel Martínez contestó al planteo de Talvi quien en su cuenta de Twitter consideró que la cifra de desempleo oficial es "un espejismo".



Según el subsecretario Talvi "cada vez demuestra mayor nerviosismo" en su cuenta de Twitter. "Hay que haber ido a estudiar a Harvard para terminar modificando al antojo los datos de desempleo", lanzó.



Ferreri señaló que Talvi “deconstruye el índice de desempleo en función de lo que él precisa”, “es de una inconsistencia técnica que alarma”, “ha demostrado nerviosismo por el estancamiento en las encuestas”.



La cifra de desempleo del gobierno es un espejismo. El real es más alto hoy que cuando asumió el FA en 2005. Y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el FA agregó 70 mil empleos públicos. pic.twitter.com/swX6SUBAFC — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) September 12, 2019

Aumento de impuestos

Martínez dijo que hará lo "imposible" para no subir impuestos, pero no quiere "atarse las manos", en un almuerzo de ADM ayer. Pero Ferreri remarcó hoy que la estrategia de Martínez "no va por aumento de impuestos". "Claramente nuestra apuesta es apostar a una senda de crecimiento con mayores niveles de inversión que genere mayor nivel de actividad. Daniel Martinez ha dicho que la carga tributaria es la adecuada para nuestro nivel de desarrollo. La estrategia no va por aumento e impuestos. Si hay un tsunami habrá que recalcular. Pero el rumbo estratégico va por potenciar la agenda del crecimiento".