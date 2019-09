Martínez: quien diga que no subirá impuestos "no está entendiendo lo que pasa en el mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo este miércoles en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM): “Estamos en una situación fiscal que nos lleva a tomar medidas”.



Sobre las tarifas públicas, en tanto, Martínez señaló que “tienen que estar en función de una paramétrica que, de un modo eficiente, refleje la estructura de costos, y obviamente un porcentaje determinado y fijo que es para la empresa, para su capacidad de reinversión, para lo que sea”.



En tanto, destacó que buscará que las tarifas en el próximo período de gobierno “reflejen una estructura real, controlable y conocida por los ciudadanos”. En tal sentido, puntualizó que “tiene que hacerse con una metodología” y “sabiendo que esto no se hace de un día para otro, sabiendo que hoy no puedo decir reduzco esto así, a lo loco, porque es parte del equilibrio fiscal, de la economía general”.



Consultado por los moderadores del evento sobre si puede asegurar que no habrá un aumento de impuestos en el próximo período de gobierno en caso de resultar electo presidente, Martínez respondió: “El que diga eso y está seguro de que lo puede cumplir no está entendiendo lo que pasa en el mundo”. De todos modos, remarcó que se hará todo lo que esté al alcance para evitar incrementos.

El candidato blanco, Luis Lacalle Pou, por su parte, se ha comprometido a lo largo de la campaña a no aprobar nuevos incrementos tributarios si le toca llegar al gobierno. Sin mencionarlo, este miércoles Martínez hizo alusión a esa promesa del nacionalista.

Además, Martínez propuso “ayudar a aquellos emprendedores que empiezan con una baja facturación” para “que desarrollen músculos y estén en igualdad de condiciones una vez que agarren suficiente fuerza”. Para ello, el candidato del Frente Amplio propone para este grupo la “exoneración de IRAE y de aportes patronales para las nuevas empresas, durante el primer año de actividad, en tanto sus ingresos no superen los dos millones de Unidades Indexadas (U.I)”.