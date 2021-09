Fernando Pereira lanza su candidatura para presidir el Frente Amplio con una gira por todo el país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Siento en el alma que hoy ha sido mi último acto como dirigente sindical”, dijo ayer el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, en rueda de prensa en el marco de la movilización por el paro general. Con un amplio respaldo en filas frenteamplistas sale hoy oficialmente a la cancha y su primera acción será una gira por todo el país para “hablar con la gente”.

Era cuestión de tiempo para que Pereira pidiera licencia a la presidencia del Pit-Cnt para volcarse a la campaña electoral de cara a las internas del Frente Amplio, que serán el 5 de diciembre. Más aún después de que tantos sectores anunciaran el respaldo a su postulación.



Si bien no es un candidato de consenso, tiene el apoyo de una amplia gama de grupos que van desde el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista y hasta el ala seregnista (Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Movimiento Humanista y Daisy Tourné).



Pereira decidió no renunciar al Pit-Cnt como se le había reclamado por parte de la corriente En Lucha que lidera José Lorenzo López. Optó por pedir licencia, que hará efectiva tras su presentación como candidato prevista para el próximo sábado 25, en el Plenario donde quedarán habilitadas hasta tres candidaturas.



La campaña de Pereira se iniciará después del lunes 27 y el eje principal será “hablar con la gente y escuchar”. “Conozco todo el país y lo voy a visitar”, dijo Pereira a El País.



De hecho, el presidente del Pit-Cnt fue la cara visible de la campaña para la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y en ese marco recorrió varios departamentos pidiendo firmas.



Pero Pereira no es el único hoy dentro del Frente Amplio con aspiraciones de llegar a la presidencia de la coalición. Los otros en carrera son: el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, la exsenadora Ivonne Passada y la dirigente de la Lista Amplia, Carmen Beramendi.



Los tres más votados serán proclamados en octubre por el Congreso del Frente Amplio. Esto implica que uno de ellos quedará por el camino.



El pasado miércoles por la noche fue proclamado Civila como candidato por el Partido Socialista, luego de tener el respaldo de la Lista Amplia (de la intendenta Carolina Cosse) y de algunos sectores que participaron del espacio en la elección departamental. Entre ellos están: Casa Grande (de la senadora Constanza Moreira), el PVP y Congreso Frenteamplista.



En tanto, Passada ya está haciendo una gira por comités de base en todo el país. Visitó Rocha, Maldonado, Canelones y este fin de semana recorrerá Parque del Plata. A su vez, la próxima semana estará en Colonia. En tanto, por Zoom mantuvo encuentros con militantes del FA en Rivera y Cerro Largo.

La candidatura de Passada es apoyada por militantes independientes, la coordinadora de Maldonado, la Comisión Asesora de Mujeres del mismo departamento. Además, la exsenadora está en conversación con sectores y agrupaciones departamentales en busca de más apoyos.



Un documento base de la candidatura de Passada titulado: “El Frente Amplio que proyectamos, un compromiso de vida”, plantea una convocatoria a militar por un FA “que ponga el eje en la gente, que profundice el diálogo con la ciudadanía y su vínculo histórico con los movimientos sociales”.



“La primera medida sin dudas será trabajar con fuerza, compromiso y dedicación por el referéndum y lograr el triunfo, no olvidemos que esa batalla es lo que más energía va a requerir”, aseguró Passada como compromiso de campaña.



Según indica el documento, es “necesaria” la presencia de mujeres, no con el objetivo de complementar espacios, sino para ocupar los lugares “que políticamente corresponden”. En ese marco, se afirma que “la paridad no puede ser solamente un enunciado”, por lo que Passada pedirá a todos los candidatos la firma de un acuerdo previo a la elección para el cumplimiento de esto.



Como apuesta para el crecimiento de la izquierda, Passada sostuvo que es “imprescindible” priorizar al interior y demostrar “al uruguayo que el mejor proyecto político para mejorar su vida lo tiene el FA”.