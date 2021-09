Pereira informará mañana si será o no un candidato a la presidencia del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo este miércoles que informará mañana si se será o no un candidato a la presidencia del Frente Amplio. “Hay una resolución en el horizonte que no la voy a comunicar hasta mañana”, dijo este miércoles en diálogo con M24.

“Hoy no lo hago, no para hacerme la estrella”, dijo, sino porque quiere que el “tema de difusión" de hoy sea el paro general convocado por la central sindical para este miércoles, y "lo que el Pit-Cnt plantea".



“Ya he estado muchos días callado y naturalmente la gente quiere saber”, afirmó.



Al ser consultado sobre cómo estaba viviendo el paro, teniendo en cuenta que puede ser el último ante una eventual candidatura a la presidencia del Frente Amplio, Pereira respondió: “Lo vivo con mucha pasión. Trabajamos mucho para que este paro sea exitoso”.

"Naturalmente es un día muy importante para mi vida, pero sobre todo para la vida de los trabajadores uruguayos. Parto de la base de que el amor es un cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes pero es el mismo río. Yo, donde esté, voy a ser el mismo río. Voy a cruzar muchos paisajes, probablemente otros lugares, probablemente haga mi propio duelo”, dijo y agregó: “El amor es inexplicable; yo tengo un lazo ideológico y de amor”.



"Necesitaría 15 vidas para devolver todo lo que el movimiento sindical ha hecho por mi”, concluyó.

En una entrevista con El País a fines de julio, Pereira reconoció que estaría en el Pit-Cnt “un tiempo acotado” y que si le propusieran “hoy” ser candidato del FA, “diría que no”. Aunque agregó: “No lo descarto, valoro la política”.



La dificultad, para algunos, es que Pereira tenga que abandonar la central sindical justo en medio de la campaña por el referéndum contra la LUC, que se realizaría entre marzo y abril del 2022.