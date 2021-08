Fernando Pereira: "Nunca hemos consultado al FA ni a un sector para tomar decisiones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que su nombre trascendiera como posible candidato a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, habló este viernes sobre su filiación al partido de izquierda: "Esa pertenencia no la oculto. Lejos de ocultarla. Soy parte, pero cuando soy dirigente sindical me independizo de la fuerza política. Nunca hemos consultado ni al Frente Amplio ni a un sector para tomar decisiones".

"Donde esté voy a ser un sindicalero, donde me toque actuar. El movimiento sindical tiene que tener mucho de independencia de todos los partidos y del gobierno. Independencia no quiere decir indiferencia, no nacimos de un huevo", destacó el dirigente sindical en entrevista con Mejor hablar (M24).



"Lo que yo siento por el movimiento sindical es imposible de explicar, también lo que me dio. Tendría que vivir 15 vidas para devolver lo que el Pit-Cnt me ha dado a mí", agregó Pereira.



Consultado sobre qué posición tomará si se le ofrece formalmente desde el Frente Amplio ser candidato presidencial, respondió: "Lo analizaré. Siento mucho compromiso con el Pit-Cnt, con mi sindicato, la FUM, y lo he tenido durante los últimos 30 años". De todos modos, acotó: "Soy consciente que estoy llegando al final de mi trayectoria sindical. He dejado los mejores años de mi vida".

En tanto, marcó como un objetivo prioritario que se logre la derogación de parte del articulado de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "No pierdo de vista ni un segundo que mi tarea más importante de acá a marzo es intentar derogar 135 artículos de la LUC y eso supone un trabajo específico, profundo, de visita a todos los departamentos del país", dijo.



Pereira también respondió a las declaraciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que indicó este jueves que el Pit-Cnt es un "aliado" y "especie de pulpo" del Frente Amplio.



"Fue secretaria de Germán Araújo durante mucho tiempo, de la lista 1001, y nos cuestiona a los otros. En todo caso, tiene que explicar ella por qué cambió, no a los demás. En todo caso tiene que haber una autocrítica", lanzó Pereira.



No obstante, a continuación señaló: "Yo la respeto, trabajé con ella mucho tiempo. Es muy trabajadora. Nos tocó negociar colectivamente el convenio de la educación. Si alguien sabe que el movimiento sindical es independiente es ella".