Bianchi dijo que el Pit-Cnt es un "aliado" y una "especie de pulpo" del Frente Amplio

La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, calificó al Pit-Cnt como un “aliado” y una “especie de pulpo” del Frente Amplio (FA). “Yo diría que en este momento está ocupando lugares que el Frente Amplio no podría ocupar”, dijo este jueves en diálogo con Radio Montecarlo.



A modo de ejemplo, la senadora dijo que "el FA no estaría en condiciones de haber juntado las firmas (contra la LUC)". "No tiene militancia, hay una crisis de liderazgo", sostuvo y agregó: "Han actuado desde el cambio de gobierno realmente en forma errática".



“Se sienten más fuertes, ahora, al haber aparentemente llegado a las firmas, pero eso no es más que la demostración de su negación al sistema democrático republicano de gobierno”, dijo.



"Considero que el Pit-Cnt es una especie de pulpo para el Frente Amplio, usa sus tentáculos para llegar absolutamente a todo el territorio nacional, y sobre todo a nivel sindical y en los sectores".



En ese sentido, Bianchi dijo que el Pit-Cnt “perdió la credibilidad” y “dejó de ser un movimiento sindical” respetado, cuando perdió su independencia de clase, y se mezcló con el gobierno y un partido político.



“El Pit-Cnt está operando para el Frente Amplio”, dijo y agregó que hace eso “cuando tendría que dedicarse a mejorar las condiciones de trabajo”, también a “mejorar los salarios” o a tener una “política colaborativa” con el gobierno que la población eligió, sea de su signo político o no.