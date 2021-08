¿Qué decía hace un mes Fernando Pereira sobre la posibilidad de dirigir el FA?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dentro de la danza de nombres que se manejan para presidir el Frente Amplio ayer se reinstaló una: la del presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. La posible candidatura todavía no tuvo el ok de Pereira aunque ya recibió el visto bueno de varios dirigentes de izquierda. Dijo a El País que cuando se le realice "una propuesta concreta y formal" la analizará y dejó la puerta abierta sobre qué camino podría tomar.

Hace un mes, en una entrevista con El País, Pereira fue consultado al respecto de esta posibilidad y dijo: "Tengo una decisión tomada de no ser". A continuación, lo que expresaba.

¿Tiene previsto cuándo dejar de presentarse (al PIT)?

Cuando tenga 60 seguro que no más. Tengo 55. Es un tiempo acotado. Sé que estoy jugando el último tiempo. Pero nunca se sabe. Yo aprendí a no decir 'nunca' a nada.



Lo mismo dijo cuando le ofrecieron ser presidente del Frente Amplio y dijo que no.

Pero en ese caso tengo una decisión tomada de no ser. Lo que digo es que no diría hoy 'nunca'. Si hoy me lo propusieran (de nuevo), te diría que no.



Pero militancia político-partidaria, sí.

-Yo no tengo hace mucho tiempo. La última militancia partidaria que tuve fue ser presidente de un comité de base hasta el 2000, en Unidos Venceremos, la Coordinadora C. Y obviamente era una militancia barrial. A mí gustaba mucho, era mi barrio. Nunca integré la dirección del FA, ni de la Vertiente ni de la 99.



¿Pero estaría dispuesto a hacerlo?

Y bueno, no lo descarto. La actividad política es una actividad que valoro mucho. Pero de la misma manera que digo una cosa no conozco otra. No conozco la estructura del FA en su estructura de funcionamiento. Y eso es una necesidad mínima. Conozco cómo funciona un comité con mi visión del 2000. Luego volqué toda mi militancia a la actividad sindical. Si esto es suficiente para dar un salto en la vida política, hay que ver cuánta acumulación política hiciste, porque el que está en la actividad sindical es mentira que se prepara para luego dar un salto a la diputación. Cuántos pasan por la actividad sindical, ¿2000, 3000, 4000, 5000? Llega uno al Parlamento cada miles que no aspiran y no llegan. Yo, lejos de despreciar la actividad política, creo que es una de las actividades más nobles que hay para hacer. El problema es saber claramente en qué lugar de la cancha te toca jugar, y cuando te toca jugar de dirigente sindical no podés decidir la política.

El Frente Amplio resolvió que sus elecciones internas serán el 5 de diciembre. Hasta entonces María Jossé Rodríguez Yemini es coordinadora de Frente Amplio junto a Ricardo Ehrlich.



Un escollo que ven algunos sobre la candidatura de Pereira es que, en caso de ganar, tendría que abandonar la central sindical justo en medio de la campaña por el referéndum contra la LUC, que se realizaría entre marzo y abril del 2022.