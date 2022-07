Fernando Pereira sobre Javier García: "Como le cuesta encontrar logros, descalifica" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respondió a la entrevista que ofreció este domingo a El País el ministro de Defensa, Javier García, donde reafirmó que "un objetivo primordial hoy en el oficialismo es dar visibilidad a los logros del gobierno y ser duro con la oposición". "Una tarea difícil la que le encomendaron al ministro García, como le cuesta encontrar logros, descalifica", disparó Pereira.

"Hay que estar muy nervioso para decir que al Frente Amplio ‘le faltó sentido nacional y de patria’, y cuesta mucho poder entender semejante descalificación", agregó Pereira a través de su cuenta de Facebook. "Esta falta de criterio político es en parte por los resultados adversos de las encuestas y en parte por la falta de competencias para llevar adelante las sugerencias del presidente", manifestó.



En la entrevista con El País, García destacó algunos de los logros del actual gobierno de coalición, como el proceso de recuperación salarial, el ahorro para abatir el déficit fiscal, la inversión para el Fondo Covid, entre otros. "Bajamos el déficit creciendo, distribuyendo y cuidando a la gente. Y a eso hay que sumarle las políticas de seguridad pública, en donde todos los índices, todos, son mejores que los que dejó el Frente Amplio en materia de delincuencia, por más que se repita lo contrario", detalló el ministro de Defensa.



Para Pereira, "sería más sencillo poner arriba de la mesa los anuncios, que han sido muchos, muy variados e imposibles de corroborar".

"Dentro de los anuncios está que no tocaron los impuestos para cubrir los gastos. Noticia falsa: 100 millones de dólares por año", detalló. "Nos dijeron a los uruguayos que no iban a traspasar recursos de las empresas públicas al gobierno central, pero de UTE sacaron 116 millones de dólares y de ANTEL 40 millones de dólares, otro anuncio falso más", agregó.



Además, el presidente del FA expresó que bajaron las jubilaciones y el país está "ante una emergencia en materia de seguridad pública", y "por si fuera poco el Ministro del Interior no pudo presentar un plan".

Entre los la falta de "planes concretos", Pereira destacó el TLC con China y el detalle de las inversiones para este año.



"Y así podríamos mostrar un mundo de promesas incumplidas, entre ellas que no iban a aumentar los combustibles y aumentaron 9 veces en menos de medio gobierno, por encima de los salarios y del IPC", expresa Pereira en su texto.

"Por las dudas regalamos el puerto por 50 años, sin informe jurídico ni técnico, dejando al Uruguay preso de un monopolio privado e ilegal, que puede cobrar los precios que quiera sin control. Sumaron 3 millones de dólares a cada canal privado por poder trasmitir por Vera TV de Antel, y a los cableoperadores les dieron la licencia para la venta de internet privado para favorecer a las mismas empresas. Inexplicable", enfatizó el presidente del FA.



Además, según Pereira, "desde que asumió el gobierno el presupuesto educativo bajo más de 100 millones, habiendo firmado el libro blanco de Eduy 21 que suponía un incremento presupuestal de 550 millones".

Pereira manifestó en su descargo que a quienes opinar diferente al Gobierno, se les analiza "hasta la psiquis". "Están perdidos y tiran manotazos de ahogado, pero la gente sabe evaluar bien. A esta táctica agresiva se responderá con militancia activa y responsable y hablando con la mayor parte de las organizaciones sociales del Uruguay".