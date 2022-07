Javier García: “Al FA le faltó un sentido nacional y de patria”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Siguiendo un mensaje del presidente, el ministro Javier García plantea que un objetivo primordial hoy en el oficialismo es dar visibilidad a los logros del gobierno y ser duro con la oposición. En esta oportunidad, y en entrevista con El País, cuestionó al Frente Amplio por varias cosas, pero sobre todo por criticar su decisión de impedir el ingreso del avión de Emtrasur. También dice que sus líderes son Pereira y Abdala.



-¿Se siente cómodo como ministro de Defensa?



-Yo creo que estamos haciendo un trabajo que está dando resultados. Hoy las Fuerzas Armadas tienen un protagonismo muy importante y han tenido, sobre todo en estos dos años, una integración a la primera línea de defensa del Uruguay, entendiendo a esta como parte de la seguridad humana.



-¿Qué balance hace sobre la búsqueda de información sobre el pasado reciente?



-Lo que puedo decir es que en estos dos años y medio se ha entregado información vinculada al pasado reciente y a los derechos humanos como nunca se había entregado en la historia del Uruguay. Y no se la había entregado porque no se quiso o por otra circunstancia.



-¿La coalición se mantendrá sin fisuras hasta 2024?



-La coalición vino para quedarse. Hay que recordar que, apenas asumió, enfrentó a la pandemia y lo hizo con eficacia; impulsó luego la Ley de Urgente Consideración (LUC) que fue ratificada por la ciudadanía; aprobó el Presupuesto y las rendiciones de cuentas, y al mismo tiempo está llevando adelante un gobierno, y esto lo subrayo, en el que Uruguay crece, se distribuye y se cuida a la gente. ¿Por qué un Uruguay que crece? Porque, primero, ha recuperado el nivel de empleo perdido en la pandemia; porque se espera que este año haya un crecimiento del PIB como anunció la ministra (de Economía, Azucena Arbeleche) el otro día, de 4,8%, que es 2,7% más de PIB que lo que había en la prepandemia; y porque además hay una expansión de las exportaciones y de la producción.



-Es un gobierno que distribuye, dice. ¿Cómo fundamenta esto?



-Que crece, distribuye y cuida a su gente. Se inició ahora un proceso de recuperación salarial y el mundo entero está viendo el proceso económico y social que está teniendo y liderando el Uruguay. Este es un gobierno con una visión humanista y social, que ha protegido y promovido la libertad, y este es un distintivo.



-Sabrá que desde la oposición se insiste en señalar la acumulación de US$ 9 mil millones de unos pocos, mientras que la pobreza igualmente creció en el año 2020 y hay mucha gente que debió recurrir a ollas populares.



-¿Pero cómo puede hablarse de concentración en un país que disminuye la pobreza? Un país que en los sectores de la infancia más vulnerable la logró disminuir aún más. Y se inicia un proceso de recuperación salarial. Un país que en plena pandemia destina US$ 50 millones para atender a la primera infancia. Otra cosa: en campaña electoral, Luis Lacalle Pou decía que íbamos a ahorrar US$ 900 millones para abatir el déficit fiscal y nos decían que eso no se podía hacer. No es que solo abatimos US$ 900 millones, invertimos US$ 2 mil millones para el Fondo Covid, y aun así disminuimos el déficit fiscal sin poner un solo peso de impuestos. Es decir, bajamos el déficit creciendo, distribuyendo y cuidando a la gente. Y a eso hay que sumarle las políticas de seguridad pública, en donde todos los índices, todos, son mejores que los que dejó el Frente Amplio en materia de delincuencia, por más que se repita lo contrario.



-Puede haber un retorno a los anteriores niveles de inseguridad. De hecho, un reciente informe de la ONU así lo advierte, además del propio FA.



-Los nuestros son los números objetivos, son datos.



-Si hubiera estado el FA en el gobierno, ¿cree que el avión venezolano-iraní...?



-Hubiera aterrizado. Sin duda ninguna. Y yo esto quiero plantearlo porque es un tema muy serio. Creo que al FA le faltó un sentido nacional y de patria. Hay temas, como la seguridad pública y la defensa nacional, con los que no se puede tener un sentido partidista y un sentido de política menor. Nosotros evitamos que un avión denunciado por haber tenido algún tipo de apoyo logístico al terrorismo internacional ingresara a nuestro espacio aéreo.



-Lo que señaló el FA es el problema de depender de la inteligencia extranjera para evitar situaciones como esta. ¿No es un riesgo eso?



-En materia de terrorismo no se puede tener una visión ingenua ni frívola como vi en la declaración de un dirigente de la oposición. La ingenuidad o la frivolidad se puede pagar muy caro en materia de terrorismo. Y en materia de inteligencia, Uruguay no tiene agentes de inteligencia en los países extranjeros. Uruguay hace inteligencia criminal en el país. Salvo las potencias del mundo que tienen servicios de inteligencia en diferentes países, los países por lo general hacen inteligencia criminal, de seguridad pública.



-Usted es un convencido de que el rival político del gobierno no es tanto el FA, que este es el Pit-Cnt. ¿Por qué lo dice?



-Es que estamos viendo una situación en materia de República que nunca había pasado. La oposición dejó de ser política y es sindical. Es decir, el FA es el brazo político del Pit-Cnt. Y hoy tenemos una oposición que lidera el movimiento sindical. Y en términos de república no es una buena cosa, porque la democracia se funda en la representación popular que se expresa a través de los partidos políticos y no a través de las corporaciones y de los intereses corporativos y gremiales. Y pasamos de tener una izquierda que lideraba Líber Seregni, Tabaré Vázquez y Danilo Astori a tener una izquierda que lideran Fernando Pereira y Marcelo Abdala. Pereira es un dirigente sindical con pase en comisión en el FA. La noche misma del referéndum del 27 de marzo, si mirabas la televisión, la conferencia de prensa, veías que en la primera fila estaban todos los sindicalistas junto con Fernando Pereira, y detrás estaban los dirigentes del FA.



-¿Y cómo le afectaría esa realidad al gobierno? ¿Por qué lo advirtió, por ejemplo, en el último consejo de ministros?



-Porque es una nueva realidad. El diálogo natural en la vida política es entre partidos y ahora esa relación ha cambiado. Y vemos a un Pit-Cnt más concentrado y más dedicado al poder que a los trabajadores.



-¿Entonces dice que el gobierno tiene que dialogar más con el Pit-Cnt y no tanto con el FA?



-Nosotros el diálogo lo hacemos en el Parlamento, pero sabemos que el poder de la izquierda está en el Pit-Cnt; esa es la realidad de hoy. Y al mismo tiempo es un diálogo difícil, porque el FA se ha vaciado de proyecto político. Se vio ahora, con la importancia que le dieron a la intervención administrativa de un cuadro de fútbol como Villa Española.

“Los únicos que hablan de candidaturas son los políticos; tenemos que dedicarnos a gestionar”.

Javier García Ministro de Defensa

-¿Le cuesta al oficialismo comunicar sus logros? Esto es algo que ha dicho el presidente Lacalle Pou a sus ministros más de una vez.



-Quizás ahí debamos hacernos una autocrítica. Es importante que lo hagamos porque hace a la realidad. De lo contrario el espacio lo ocupa un relato que repite muchas veces una mentira buscando que se transforme en verdad.



-Hay quienes dicen que después del referéndum hubo un desánimo en la coalición y se bajó la guardia. ¿Comparte?



-Comparto. Tengo ese diagnóstico. Pero no sé por qué. La coalición logró una cosa muy importante: impulsar la LUC y que haya sido ratificada por la mayoría.



-¿Por qué ha dicho que aún no es tiempo de hablar de candidaturas en el Partido Nacional?



-Los únicos en Uruguay que hablan de candidaturas son los políticos. Puedo asegurar que todos los ciudadanos están interesados y dedicados a otras cosas. Y ojo con los políticos que hablan de temas que no están arriba de la mesa de la gente, porque eso significa que no están en su sintonía. Para los que nos gusta el fútbol es como si no hubiera terminado todavía el primer tiempo y ya estuviéramos pensando con quién vamos a jugar en la próxima fecha.



-En ese sentido, ¿Laura Raffo y Beatriz Argimón pueden estar precipitándose al dar señales sobre su proyección presidenciable?



-Nosotros tenemos que dedicarnos a gestionar, porque nos votaron para cambiar. Pero además necesitamos unidad para gobernar y las candidaturas dividen. Ahora hay que unirse en el gobierno y en torno al liderazgo del presidente para lograr los objetivos que planteamos en la campaña electoral y que ya estamos empezando a cumplir.

“La reforma de la seguridad social no tiene costo político”

García sostiene que todos los políticos saben que es necesaria.



-Todos asumen la urgencia de la reforma previsional.



-Sí. Todos los dirigentes políticos en privado dicen que hay que hacer la reforma.



-¿Incluso si no la vota el FA?



-Es que los dirigentes del FA en privado también dicen que hay que reformar. Y creo que es una reforma solidaria, porque hay que evitar lo que todos sabemos que va a pasar y es que, si no hacemos la reforma, el sistema de seguridad social va a correr serios riesgos de quebrarse. Todos los dirigentes políticos saben que es así. Pero algunos, en virtud de los famosos costos políticos, actúan en forma populista.



-¿En el oficialismo y en la oposición?



-No, no. En la oposición.



-Porque sabe que por ejemplo el senador Jorge Gandini en un momento dijo que no estaba dispuesto a votarla si no era con los votos del FA.



-Bueno, pero nosotros estamos llevando adelante este proceso de debate y convencimiento. Es una reforma que busca garantizar la seguridad social para las próximas generaciones.



-El senador Guido Manini Ríos dijo que hay que convencer a todo el pueblo uruguayo que esta reforma es buena. Identifica la misma necesidad.



-Hay una realidad que todos conocemos: cada vez nacen menos uruguayos, cada vez vivimos más y por tanto envejecemos con mejor calidad de vida. Es una ecuación que todos conocen y el que diga lo contrario miente o es un demagogo.



-O sea que para usted no importa el costo político.



-Yo creo que esto no tiene costo. En un razonamiento primario se podrá decir que sí, ¿pero defender la seguridad social y la solidaridad intergeneracional es un costo político? Si así lo fuera, la verdad es que estaríamos muy equivocados.