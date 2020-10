Alberto Fernández: "No hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina, ni entre Luis y yo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica y el presidente argentino Alberto Fernández participaron esta noche del programa "La Letra Chica" (TV Ciudad), donde el exsenador uruguayo le dijo a su "amigo" argentino: "Necesitamos querernos más, juntarnos más". El mandatario del vecino país, por su parte, destacó la figura política de Mujica y se refirió al vínculo entre Uruguay y Argentina.

Consultado sobre cuál es su relación con el presidente Luis Lacalle Pou, con el canciller Francisco Bustillo y con Uruguay, Fernández dijo que "ningún argentino puede estar mal con Uruguay, ningún argentino puede darse semejante lujo. Yo tampoco me lo doy y además no tengo ningún motivo para estar mal con Uruguay".

En esa línea aseguró que "Pancho" —aludiendo a Bustillo— es su "amigo" y recordó que se cruzaron en su casa cuando era embajador de Uruguay en España. "Pancho es mi amigo, lo sigue siendo y siempre lo va a ser".

Por otro lado, Fernández destacó que "la familia Lacalle es una a la que conozco y quiero. Y aunque con Luis (Lacalle Pou) tengo menos trato, tengo el respeto y el afecto que él merece. No hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina y no hay ningún conflicto entre Luis y yo", puntualizó.

Luego afirmó que como "no le sale" ser hipócrita, destacó la buena relación que mantiene con Mujica. "Lo que es verdad es que me llevo muy bien con Pepe y quiero mucho a muchos amigos del Frente Amplio". Por este vínculo, explicó el mandatario argentino, "muchos piensan que eso se convierte en una diferencia con Luis Lacalle y la verdad no es tal cosa".

"Luis es el presidente que eligieron los uruguayos. Tiene todo mi respeto y todo mi afecto. Tenemos que trabajar lo más juntos que podamos. Esto al margen del cariño que siento por Pepe, que lo voy a sentir siempre", indicó Fernandez, que además espera que el coronavirus no le haga "dejar" la política al expresidente uruguayo.

Fernandez insistió durante toda la entrevista de esta noche en destacar la figura de Mujica, a quien consideró como "uno de los hombres más grandes que ha dado la política de Latinoamérica".

"Debo confesarle a los uruguayos que en los tiempos en que yo no era presidente me invitaban a dar charlas. Pepe tampoco era presidente, y un poco a veces operaba de telonero de Pepe. Es decir, yo tenía que dar la primera charla y atrás venía Pepe. La verdad era muy impactante ver en Chile o Argentina cómo lo seguían los jóvenes".



Además, el mandatario argentino consideró que Mujica "ha trascendido lo político, definitivamente" y destacó que "es la encarnación de lo que fue el movimiento hippie en el sentido de poner en crisis la sociedad de consumo, revitalizar el concepto del amor, de la libertad".



En esa línea consideró que para él y otros "de verdad significa una forma de hacer filosofía política distinta a la política práctica de todos los días porque es una inyección permanente de reflexión, de ética, de amigarse con el otro, de la idea de construir en política como un hecho colectivo".

Mujica, a su turno, destacó que Fernández es un "amigo trotamundos", así como recordó que le dijo "qué changa que te agarraste" al ganar las elecciones. Igualmente le pidió que "enderece el barco (en referencia a Argentina) e hizo un pedido de "querernos más, juntarnos más" ya que "es muy fuerte lo que está pasando en el mundo. La economía transnacional nos va a dejar hasta sin burguesía nacional, terminamos todos de peones trabajando para ellos si seguimos así".

Fernández, para terminar, le dijo a Mujica que esperaba verlo pronto. "Que el virus no nos impida vernos", afirmó. A lo que Mujica respondió: "Yo también, un abrazo".

Diálogo presidencial.

Mujica había señalado el 6 de octubre en su audición radial por M24 que el presidente Lacalle Pou "quiere hablar con Alberto Fernández pero que no le dan pelota" por “las medidas cacareadas en el momento de crisis en Argentina para que vengan inversores desde allá y se instalen acá”.

Sin embargo, El País en su edición del jueves 8 de octubre informó que Lacalle Pou y Fernández habían retomado la semana anterior el contacto tras más de tres meses sin diálogo.



Fuentes de Presidencia habían señalado a El País que el canciller Bustillo habló con Fernández y con Felipe Solá, el canciller argentino, y comenzaron a planificar una reunión entre los presidentes, aunque adelantaron que esta no será “inminente”. Las fuentes adelantaron que Lacalle Pou quiere conversar con Fernández de la obra de hidrovía, y de la posibilidad de un TLC entre China y el Mercosur.