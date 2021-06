Federación Rural respaldó a Uriarte, y manifestó "preocupación" por su remoción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Rural respaldó este martes a Carlos María Uriarte, quien dejará de ser el ministro de Ganadería, Agricultura y Presca. La organización manifestó "sorpresa y preocupación" por la remoción que el presidente Luis Lacalle Pou anunció el domingo, según consta en una carta dirigida al exjerarca divulgada este martes.

Además, la Federación Rural dijo que "no encuentra palabras para agradecer su constante preocupación por le sector y por mantener e incrementar el vínculo con todo el gremio rural a través de sus instituciones más representativas".



"A través de ambos períodos, el gremial (Uriarte fue presidente de la Federación Rural) y el de servicio público, hemos aprendido a valorarlo, estimarlo y fortalecido una relación que perdurará en el tiempo", agrega la misiva.



El presidente Luis Lacalle Pou anunció el domingo la remoción de Uriarte de su cargo como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y, al mismo tiempo, informó la designación de Fernando Mattos para el puesto.



Por su parte, Uriarte dijo ese mismo día en Twitter: "ETAPA CUMPLIDA. Con la tranquilidad de haber aportado a la patria nuestro máximo esfuerzo. Solo me resta agradecer por el honor de haber sido parte de este gobierno que mucho me enorgullece".



Al día siguiente, explicó que se trató de un “pedido de la bancada de Ciudadanos" y confesó que lo sorprendió la decisión, de la que se enteró este domingo por la tarde. De todos modos, aseguró en diálogo con Telemundo (Canal 12) que no le molesta lo definido y señaló que agradece “de corazón haber podido desempeñar este cargo”.