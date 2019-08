Es falso que Lacalle Pou faltó al debate sobre Venezuela en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una publicación que se compartió en Facebook más de 3.400 veces en 24 horas asegura que el candidato a la presidencia del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou se ausentó a la discusión parlamentaria sobre Venezuela, que tuvo lugar el martes 6 de agosto en el Palacio Legislativo. Sin embargo, el líder del sector Todos sí estuvo presente.

“Lacalle Pou había dicho que no renuncia porque se venían temas importantes como Venezuela. Llegó el día y no fue a sala”, indica el posteo de Facebook, que también circuló en Twitter.

La afirmación refiere a que, pese a encontrarse en campaña electoral, el candidato blanco no ha renunciado a su cargo como senador, lo que motivó críticas.



El domingo 4 de agosto, Lacalle Pou fue interrogado sobre este asunto durante el periodístico de Canal 12, Séptimo día. Allí, el candidato respondió: “El período pasado renuncié. Este período iba a renunciar la semana pasada, después de haber terminado todo el proceso de las internas. Pero venía el canciller por temas de Venezuela, de la reacción uruguaya en la OEA, y por el acuerdo Mercosur – Unión Europea. Y no me pareció oportuno renunciar. Dicho sea de paso, estoy yendo a las sesiones y estoy yendo a la Comisión, pero eso es una curiosidad para los que dan palo, nomás”.



El martes 6 de agosto se debatió en el Senado la emisión de una declaración -impulsada por la oposición- sobre la crisis en Venezuela, en la que se expresaba la “condena a la dictadura de Nicolás Maduro”. La misma fue rechazada por los legisladores oficialistas, que tienen mayoría parlamentaria.



La publicación que se hizo viral está ilustrada por una captura de pantalla de la transmisión en vivo que emite el Parlamento a través de YouTube. En esa imagen se ve a integrantes del PN levantando la mano para votar, pero la silla que habitualmente ocupa Lacalle Pou -la tercera de la fila superior contando desde la derecha- está vacía.

Si bien es correcto que en el momento en que se tomó la imagen el candidato presidencial no estaba en su lugar, es falso que haya estado ausente durante toda la sesión.



El equipo de verificación de AFP corroboró que la captura viralizada fue tomada en el minuto 33:21 de la transmisión, en la etapa que se conoce como “media hora previa” en que los legisladores uruguayos emiten declaraciones sobre temas diversos, solicitan licencias y cuartos intermedios. En ese momento, se estaba votando un cuarto intermedio (interrupción en la sesión presentada por un legislador) de cinco minutos previo al inicio del debate en el que se trataría una declaración que calificaba al gobierno de Venezuela como una dictadura.



Aunque la transmisión oficial no muestra el momento en que el senador entra a sala, con el debate ya iniciado, en el minuto 48:50 se ve un plano general del Senado en el que por primera vez se puede apreciar a Lacalle Pou en su sitio.

El candidato, quien ese día no intervino en el debate, vuelve a aparecer cuando se hacen planos de la bancada del Partido Nacional en los minutos 1:52:40, 2:28:02 y 3:33:26.



Por último, se lo puede ver votando la declaración sobre Venezuela que impulsaron los partidos opositores en el minuto 3:43:34.



Asimismo, el Parlamento contabiliza las asistencias de los legisladores tanto a las sesiones como a las comisiones de las que forman parte. Según la documentación parlamentaria, Lacalle Pou se encuentra entre los asistentes a la sesión del Senado del 6 de agosto.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



Este chequeo se produjo con la colaboración de AFP Uruguay.

