Blancos prometen revisar los negocios con Venezuela

El Partido Nacional anunció en el Parlamento que, si llega al gobierno, va a plantear un revisionismo de la situación de los negocios con Venezuela en los tres gobiernos del Frente Amplio, debido a que los dirigentes nacionalistas detectan “complicidades políticas, comerciales e ideológicas” que obligaron al gobierno a “callar” situaciones de violaciones a los derechos humanos para preservar aquella relación. Asimismo, se calificó el tenor de los negocios con el país caribeño como “una olla a destapar” si cambiara la titularidad del Poder Ejecutivo.

“Algún día en Uruguay sabremos cuál fue el precio del silencio, de la complicidad, por qué se defendía a un régimen criminal, corrupto y asesino”, sostuvo en el Senado el nacionalista Javier García para describir el marco en que se produjo el tercer debate del año sobre la situación del gobierno de Nicolás Maduro.



A su vez, el senador colorado Pedro Bordaberry ahondó en el asunto, aunque en una definición no tan tajante, al sostener que “el Frente Amplio le vendió el alma a Venezuela” con los negocios que el gobierno de izquierda hizo con el extinto presidente Hugo Chávez, lo que, según el senador de oposición, “hoy el diablo les viene a cobrar la cuenta”, porque sostuvo que hubo “negociados de amigos del poder en últimos tres gobiernos”.



Días atrás, Bordaberry había pronosticado, en otra sesión del cuerpo, que de triunfar la oposición en la próxima elección se iban a formar numerosas comisiones investigadoras por varios aspectos de la gestión de los gobiernos frenteamplistas.



Desde la bancada oficialista se calificaron las afirmaciones de Bordaberry como “una novela” por parte del senador Ruben Martínez Huelmo, quien recordó que los negocios del actual diputado del MPP Daniel Placeres están siendo investigados por la Justicia.



Bordaberry recordó además que en su momento, cuando era presidente, Mujica dijo en 2015 que “una comisión tiene derecho a llevarla cualquiera” que hace negocios con otro gobierno, en este caso el de Venezuela. Y que esa es “una forma de ganarse la vida”.

Nicolás Maduro. Foto: AFP

Otro que fue enfático con el anuncio de las investigaciones futuras, si cambiara el gobierno, fue el nacionalista Luis Alberto Heber, quien dijo que “la olla de los negocios con Venezuela se va a destapar acá y allá cuando caiga la dictadura (de Maduro)”, y que eso ocurrirá “cuando gane el Partido Nacional”, afirmó. Los negocios con Venezuela fueron denunciados por legisladores de la oposición ante la justicia de Crimen Organizado. En algunos casos se dictó el archivo y en otros aún siguen las instancias judiciales.

Coherencia.

En el marco de la crítica de la oposición a la postura del oficialismo, y atendiendo al reconocimiento del Frente Amplio de que tiene matices internos en definir qué sucede en Venezuela, tanto Bordaberry como Heber reconocieron al senador comunista Juan Castillo por ser “coherente” y por “no disfrazarse de lo que no es”. Castillo fue el único en discrepar con Mujica por decir que en Venezuela hay dictadura.



“Nunca he defendido una dictadura, siempre las he condenado. Una democracia ante todo es el respeto por las opiniones”, dijo Bordaberry, y consideró “muy débil” el criterio que tiene el Frente sobre lo que es una democracia, al recordar expresiones del canciller Rodolfo Nin Novoa y del presidente Tabaré Vázquez, en 2016 y 2017 respectivamente.



El nacionalista Jorge Larrañaga también fue crítico con la situación en aquel país: “Hay una dictadura miserable y cobarde, en manos de cínicos que han usurpado el poder y dirigen las armas a su pueblo”.



A continuación vino la etapa de considerar las mociones, una de la oposición y otra del oficialismo. La primera pedía un repudio unánime a la situación en Venezuela. Pero la bancada del FA se negó a votar. Heber añadió que los senadores del FA “no tienen más autoridad moral para defender los derechos humanos”. Y dijo: “Así que no me hablen más de eso”.



El nacionalista García lamentó que el FA no apoyara la declaración de repudio, aunque saludó el cambio operado en Mujica, Daniel Martínez y Danilo Astori, quienes reconocieron que en Venezuela hay dictadura. “Hay que ver si esto no es solo por las elecciones”, disparó.



Luego, la senadora oficialista Constanza Moreira promovió la votación de una segunda moción, esta de apoyo a Maduro y los esfuerzos por el diálogo. Tampoco prosperó porque necesitaba mayoría especial y por ende los votos de la oposición.

Martínez, Astori y Mujica en sintonía La sesión del Senado de ayer comenzó a gestarse cuando tres referentes del Frente Amplio -José Mujica, Daniel Martínez y Danilo Astori- dijeron, en público y con pocas horas de diferencia, que en Venezuela se vive en “dictadura”. Es la palabra que ninguno de los senadores del oficialismo utilizó ayer en el debate. Los senadores de la oposición le echaron en cara el tema en toda la jornada. Mujica también fue objeto de numerosas críticas por haber afirmado que en una protesta en Caracas habían matado a una persona “por pararse delante de una tanqueta”.

Lo dijeron.

PEDRO BORDABERRY “El FA vendió el alma a Venezuela” "Los candidatos del Frente Amplio se disfrazan de centro ahora, cuando han sido chavistas. Se quieren correr un poquito para el centro para ver si ganan unos pocos votitos. El Frente le vendió el alma a Venezuela. Hoy el diablo les viene a cobrar la cuenta por negociados de amigos”.

MÓNICA XAVIER “No hay un silencio cómplice” "Tenemos diferencias en el Frente Amplio sobre la situación. Tenemos visiones diferentes en cómo se debe ayudar pero apoyamos la negociación. Nosotros no tenemos silencios cómplices. Lo que no dice la oposición es que el gobierno apoya la vía del diálogo en Venezuela”.

LUIS ALBERTO HEBER “¿Quién lo sentó a Almagro en la OEA?" "¿Cómo dicen en el Frente que ‘hay un señor sentado en la OEA’? Ese señor está ahí porque lo pusieron ustedes. ¿Quién lo sentó? ¿De dónde venía Almagro? Fue su canciller. En Venezuela hay terrorismo de Estado. Yo he sentido a la gente condenar al terrorismo de Estado”.