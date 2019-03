El FA no votó crear comisión por Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comisión investigadora que pidieron los nacionalistas para indagar sobre la gestión del ministerio de Desarrollo Social (Mides) no prosperará, al no dar su apoyo la bancada del Frente Amplio. Ayer se reunieron los legisladores Pablo Abdala, Gerardo Núñez y Oscar de los Santos -los dos últimos del oficialismo- para analizar el planteo del diputado blanco Martín Lema, y los frenteamplistas manifestaron que no hay méritos para iniciar una investigación formal.

La propuesta del nacionalista Abdala preveía una comisión investigadora de once miembros y que funcionara durante cuatro meses, pero fracasó.

Abdala dijo que del planteo de Lema surgen que “ha habido ilicitudes, irregularidades y apartamiento de las normas del Tocaf por parte de las autoridades del ministerio”, al tiempo que “decenas de ejemplos de contrataciones por fuera de las normas”.

Esto ha sido detectado “a pesar del secretismo y el ocultamiento del Mides”, añadió el diputado.

En el informe que presentara ayer Lema a la comisión, indicó que el Mides “pasó de ser un instrumento para concentrar y ejecutar políticas sociales” y se convirtió “en un contumaz incumplidor de la legalidad, buscando siempre la puerta para evadir controles o mantener sus programas bajo un manto de secretismo”.

Y agregó que “el Mides es gestionado como un comité de base, en donde un compañero puede ir a pedir una radio comunitaria partidaria y terminar experimentando con un refugio para personas en situación de calle”.

En el informe se menciona también el caso de la cooperativa de limpieza “que terminó gestionando un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental severa, o aquellas otras cooperativas de limpieza y mantenimiento que, con dudosa capacitación, terminaron realizando conexiones eléctricas en casas de familia”.