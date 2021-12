El FA proclamó presidente a Fernando Pereira; Civila y Passada no acudieron al acto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un acto realizado en la Huella de Seregni, Ricardo Ehrlich, uno de los coordinadores del Frente Amplio, hizo el anuncio oficial del triunfo de Fernando Pereira en las elecciones realizadas el pasado 5 de diciembre. El expresidente del Pit-Cnt había alcanzado ya en los últimos días una diferencia indescontable en el escrutinio y su victoria era un hecho.

Los datos, cerrados a las 18.00 horas de este jueves, con el 72% de los votos escrutados, indican que Pereira obtuvo el 67,09% de las adhesiones; Gonzalo Civila, el 10% e Ivonne Passada, el 5,5%. Los votos en blanco fueron el 12,61% y los anulados, el 4,61%.



En su discurso, el coordinador leyó mensajes de felicitaciones enviados por María Jossé Rodríguez, su compañera en la coordinación del FA, de Civila y también de Passada, que se excusaron por no poder estar presentes en el acto de proclamación de Pereira. Pese a ello, los tres aseguraron que existe un clima de unidad en el partido y se pusieron a disposición para trabajar en conjunto.

A su turno, Pereira agradeció a los coordinadores del FA por haber atravesado el período de transición entre presidentes y por no “haber hecho la plancha”, sino “jugar el partido y comprometerse con el FA del futuro”. También saludó a Civila y Passada y aseguró que llegaron a esta instancia en un “clima de unidad y compromiso para trabajar por más y mejor Frente Amplio”.



“El FA tiene un desafío inmediato que es el referéndum” que buscará derogar “los peores 135 artículos de una ley que no se debió haber aprobado”, dijo el electo presidente de la fuerza de izquierda en referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC). Sobre esa consulta popular, informó que “modestamente el Frente Amplio se va a colocar detrás de las organizaciones que convocaron”. Dijo que tienen confianza en “los compañeros que integran la Comisión” y que ellos continuarán al frente de la campaña.



Acerca de esta instancia, Pereira remarcó: “En el referéndum nos jugamos mucho, pero en el FA no hay ninguna batalla final. No es una batalla final, es una batalla por los uruguayos”.



Por otra parte, indicó que se compromete a “ir a la paridad”. “Desde la Presidencia del FA pondremos todos los instrumentos para que haya paridad, no puede haber excusas para no poder construirla. Hoy la paridad no es una necesidad política, es una necesidad moral”, apuntó.

Como había indicado más temprano en una entrevista radial, Pereira señaló que propondrá en el Plenario del 5 de febrero a Verónica Piñeiro como vicepresidenta y a Daniel Mariño como secretario político. “Es un compañero de bajo perfil público, pero de alto perfil político y muy crítico de cada cosa que hago”, dijo.



A su vez, el nuevo presidente de la fuerza opositora agregó que entre sus principales tareas está “pensar la izquierda del futuro” y aseguró que “el FA va a volver a gobernar para volver a transformar”.