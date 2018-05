El FA impidió citación de Vilar al Parlamento

"No se ha celebrado contratación alguna ni efectuado ningún pago al señor Fernando Vilar", sostiene la carta firmada por el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y entregada ayer al Parlamento. A la oposición no le conformó la respuesta oficial y por eso pidió la convocatoria del periodista al Parlamento, pero el Frente Amplio no apoyó la solicitud.

La polémica con Vilar comenzó un día después de la cadena nacional que realizó para la Presidencia de la República el pasado 27 de febrero, en medio de una controversia entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez y el movimiento de productores autoconvocados Un solo Uruguay.

Recientemente Vilar escribió una carta en la que afirmó que no recibió "ningún dinero, bien o cualquier otro elemento" del Estado por haber realizado la cadena nacional en representación del gobierno. Antes, Vilar dijo en una entrevista con la revista Sábado Show de El País que se trató de un trabajo pago. "Pero no quiero dar muchos detalles porque es un tema en la picota. Yo cobré. No hago nada gratis. Fue un trabajo", afirmó.

Ante las dudas instaladas en el sistema político sobre quién le pagó a Vilar, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres pidió la convocatoria a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta de la Secretaría de la Presidencia y de la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero ambas se negaron a concurrir "por razones de índole constitucional" ya que no están obligadas a hacerlo.

En lugar de asistir, el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma remitió una carta al Parlamento en la que aclara que Presidencia no le encomendó "a ninguna persona física o jurídica, privada o pública, hacerse cargo de ningún honorario por el servicio prestado".

Con respecto a las declaraciones de Vilar, Toma agrega que "deben considerarse emitidas a título personal". Sobre el caso de Vilar se contestaron por parte de Presidencia 10 solicitudes de acceso a la información realizadas por periodistas acerca del posible pago al profesional en cuestión.

Ante la negativa a concurrir al Parlamento a informar sobre el caso, Mieres cuestionó a Presidencia "por la falta de cortesía" al no responder la invitación a comisión que había sido aprobada por unanimidad.

"Es cierto que no tienen obligación porque no son un ministerio, pero han comparecido innumerables veces", dijo el legislador respecto al argumento dado esta vez por el secretario de la Presidencia.

En ese marco, pidió a los otros partidos políticos reiterar la invitación a Presidencia a que concurra y la citación de Vilar para que presente su versión, pero el Frente votó negativo e impidió la convocatoria.

"El Frente blindó este tema con secretismo y oscuridad. Votó negativo, con lo cual el tema quedó cerrado en el Parlamento", afirmó Mieres.

El senador concluyó que con este tipo de actitudes del oficialismo "se quiere esconder algo". "O se pagó en negro o algún grupo de personas le pagó por la cadena a Vilar vaya a saber con qué interés", supuso Mieres en función de la escasa información que posee. Ahora, el Partido Independiente estudiará si desde el punto de vista jurídico corresponde iniciar una acción legal en relación a Presidencia por el caso de la cadena de Vilar.

"Laudado".

El senador y presidente de la Comisión de Códigos Charles Carrera (MPP) dijo a El País que se le entregó información a Mieres en la que consta que no existió contrato ni se realizaron pagos a Vilar e insistió en que para el oficialismo el tema "está laudado".

"Mieres insistió en invitar a la Secretaría de la Presidencia y al señor Vilar y votamos negativo. Salió cuatro a nueve la votación porque para nosotros es un tema laudado. Existen documentos públicos que dicen que no hay pago", insistió.

Además recordó que no solo Presidencia se ha excusado de concurrir a informar al Parlamento ya que también lo ha hecho el Poder Judicial.

Sostuvo que la Comisión de Constitución está "especializada y debe dedicarse a legislar". "Ya marcamos que en la próxima sesión se trata el proyecto de ley que aumenta la pena para el homicidio —por medio de la creación de un agravante— de policías, jueces y fiscales", anunció.