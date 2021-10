FA expresó su rechazo al primer borrador de reforma jubilatoria por forma y contenido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la reunión de la Mesa Política de este viernes, el Frente Amplio emitió un comunicado en el que señala que no acompaña la aprobación del trabajo y las recomendaciones para la reforma del sistema previsional elaboradas por los nueve miembros del oficialismo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), “por considerarlo incompleto, injusto y fuertemente negativo en varios aspectos centrales de su contenido”.

Esta conclusión se sacó en base al informe que presentaron los integrantes de la oposición en la Comisión, José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo. “En tal sentido, se encomienda a la delegación del Frente Amplio en la CESS, la elaboración del documento de fundamento de voto a presentar en ocasión de hacerlo en dicha Comisión”, dice la declaración.



“Al mismo tiempo que no se acompaña el documento de recomendaciones presentado, el Frente Amplio reafirma su disposición a continuar trabajando intensa y seriamente en las necesarias reformas del sistema de seguridad social con sustentabilidad financiera y sustentabilidad social, y con un gran diálogo nacional que proponemos ahora desarrollar una vez que el Poder Ejecutivo se comprometa y formalice en un proyecto de ley su propuesta, sin perjuicio de la labor que desempeñarán nuestros parlamentarios/as en las futuras instancias que se generen”, agrega el texto.



En el documento, el partido agrega que “el envejecimiento de la población y el impacto del cambio tecnológico en el mercado de trabajo (junto a otros factores, como por ejemplo la pandemia), hacen necesario abordar, periódicamente, reformas y revisiones, estudiadas y consensuadas, del régimen de seguridad social”. Sin embargo, afirma que “como ya lo ha manifestado el Frente Amplio en reiteradas oportunidades, estas reformas no deben tener en cuenta exclusivamente la sustentabilidad financiera”.



“Además, deben contemplar que el sistema siga teniendo y mejore la cobertura y la protección que brinda a las personas, o sea, que tenga sustentabilidad social. La inversión social contribuye a generar sociedades más justas e igualitarias, lo que se traduce en una mayor confianza en las instituciones y en su democracia”, indica el informe del Frente Amplio.



Por otra parte, se refiere a la forma de trabajo en la primera etapa de la CESS y señala que en ella se permitió la participación activa del Frente Amplio en el proceso, “aportando mejoras sustanciales a los borradores que se fueron elaborando, lo cual fue reconocido públicamente”. “A pesar de ello, el Frente Amplio finalmente no acompañó la aprobación del Diagnóstico, porque manteníamos y mantenemos importantes diferencias con aspectos centrales del mismo, las que fueron expresadas en documentos que presentamos en marzo pasado”, afirma.



“En la segunda etapa de trabajo, relativa a las propuestas de reforma, lamentablemente la delegación de la coalición de gobierno ante la CESS cambió radicalmente la forma de trabajo, y excluyó de la discusión a los representantes del Frente Amplio, y a los representantes de los trabajadores, los empresarios y los jubilados y pensionistas. Resolvieron que el informe de recomendaciones sería elaborado exclusivamente por los 9 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo y por los partidos integrantes de la coalición de gobierno, y que una vez finalizado, recién se presentaría para la consideración de los otros 6 integrantes de la Comisión”, critica la declaración de la Mesa Política.

“El Frente Amplio cuestiona esta decisión de la coalición de gobierno que, sin duda, se apartó del espíritu con el que fuimos convocados a trabajar a la Comisión, y rompió unilateralmente un ámbito que había funcionado de manera correcta hasta ese momento”, agrega.



Asimismo, resalta que el documento presentado por los miembros de la coalición en la CESS, “insólitamente, luego de haber sido elaborado durante casi 3 meses en forma exclusiva por dichos 9 miembros, aclara que ‘no representa necesariamente la posición de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, ni la del Poder Ejecutivo’”.



“Para el Frente Amplio resulta totalmente inaceptable que nadie se haga cargo de las propuestas presentadas. El propio Sr. Presidente de la República ha dicho que no son vinculantes. Propuestas que, sin duda, impactarán directa y profundamente en la calidad de vida de nuestra población. Es una manera de rebajarle y esconderle a la sociedad uruguaya el debate serio y responsable que requiere un tema trascendente, que no puede ser nunca objeto de especulaciones políticas. Además, se trata de presentar las recomendaciones como si fueran sólo supuestamente técnicas, cuando tienen claras definiciones políticas e ideológicas”, acota el FA.

El comunicado señala también que las diferencias se dan “respecto de la forma en cómo se ha desarrollado el trabajo de la Comisión de Expertos. Pero, más allá de ello, el Frente Amplio tiene profundas diferencias con el contenido de las recomendaciones presentadas por los representantes del oficialismo. Significan un notorio debilitamiento de principios rectores fundamentales que deben estar presentes en cualquier reforma de jubilaciones y pensiones”.



Entre las críticas al documento con la propuesta de reforma jubilatoria, el Frente Amplio se refiere a “algunos cambios que buscarían una reforma genérica para todas las cajas”, al aumento en la cantidad de años de trabajo exigidos para jubilarse y pensionarse y “la fuerte rebaja de las prestaciones, incluidas las de discapacidad, en particular para los sectores de ingresos medios y medio-bajos”.



Asimismo, resalta que “la promesa de campaña electoral del Sr. Presidente de la República de mantener las edades de jubilación para las actuales trabajadoras y trabajadores, es dejada de lado cuando se aumenta indiscriminadamente la edad de retiro y de acceso a pensiones de viudez, sin contemplar determinadas realidades: no todos tienen las mismas condiciones, lo que amenaza con dejar gran cantidad de personas sin protección en edades donde no tendrían posibilidades de reinsertarse en el trabajo”.

“Discrepamos con la concepción que inspira este borrador de recomendaciones, donde poco y nada se dice de la justicia intrageneracional, de redistribución de la riqueza, la solidaridad, elemento central de la seguridad social, además de evitar la pobreza y sustituir los ingresos que las personas cobran en actividad”, agrega el comunicado.



También se critica que, “contrariamente a lo anunciado por los representantes del oficialismo, la propuesta no es integral, ya que no sigue avanzando como se hizo desde 2018, en revertir la enorme desigualdad e injusticia que supone el actual Servicio de Retiros o Caja Militar, sino que mantiene beneficios costosos e injustos para la alta oficialidad en actividad y en retiro”.

“Los cambios propuestos para el régimen de ahorro individual lo empeoran”, afirma el FA y afirma que “parte de las reformas planteadas, además, acarrearían mayores costos, impactando en un aumento de las comisiones que las AFAP cobran”.



