El FA elude hablar de dictadura de Maduro y reclama elecciones para evitar más violencia

Al igual que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, los precandidatos presidenciales del Frente Amplio marcaron distancia de la violación de derechos humanos en Venezuela y de los episodios de violencia registrados en las últimas horas.

Ninguno quiere hablar de dictadura. Pero tanto Daniel Martínez, como Carolina Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade coinciden en la necesidad del diálogo y el llamado urgente a elecciones. Esa es la posición que reivindica Uruguay y que se expresó ayer en un comunicado del Grupo de Contacto Internacional (GCI) que “reafirma su apoyo a una solución política pacífica, democrática y venezolana a la crisis, en el marco de la Constitución de ese país”. El mencionado grupo está integrado por la Unión Europea, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.



En el comunicado se señala que los derechos humanos y las libertades civiles de todos los venezolanos “deben ser respetados”. A su vez, se expresa a favor de la liberación de los presos políticos. El Grupo de Contacto Internacional reclama elecciones libres y se reunirá el 6 y 7 de este mes en Costa Rica.



Cuando se conoció la noticia de que tanques militares atropellaron en masa a manifestantes en Venezuela, la Cancillería manifestó el pasado martes su “suma preocupación” por la situación e hizo un llamado a todas las partes a evitar acciones que puedan conducir a una escalada de violencia “de graves consecuencias”.

En la misma línea, ayer los precandidatos del Frente Amplio marcaron distancia del gobierno de Nicolás Maduro, pero evitaron referirse al mismo como una “dictadura”. Para Martínez, la situación de Venezuela “es dramática” y se resuelve con un “llamamiento de elecciones urgentes para parar el derramamiento de sangre”.

Militares se unieron a los seguidores civiles de Juan Guaidó y salieron a las calles. Foto: Reuters

“No tengo por qué calificar de dictadura (…) No me quiero gastar en calificar de dictadura. Me parece que a veces actuamos como hinchas, yo jamás voy a respaldar a ningún tipo de violencia de ningún lado”, señaló. Agregó que si hubo militares, respondiendo al gobierno, que terminaron por atropellar con tanquetas a la gente “tienen que rendir cuentas”.



Por su parte, Cosse dijo a El País que está preocupada por la situación que se vive en Venezuela. “Me parece espantoso lo que pasó, me parece que todo lo que tiene que ver con violencia y pasarle por arriba a los derechos humanos está mal, venga de donde venga”, dijo.

Cosse señaló que no justifica el uso de tanquetas: “El límite siempre tiene que estar en la Constitución y en los derechos humanos sin lugar a dudas”. Consultada acerca de si existió un intento de golpe de Estado en Venezuela prefirió no opinar sobre el tema de fondo: “Es un tema interno, lo que podemos hacer es convocar al diálogo, a la paz y a la no violencia”.



El precandidato y exsecretario general del Sunca Óscar Andrade consideró que todo lo que se vive en Venezuela “es una situación trágica”. “Si alguien se levanta con parte de los militares contra un gobierno en Estados Unidos, tendría perpetua”, afirmó en declaraciones a radio Montecarlo.



De todos modos, Andrade dijo que rechaza la violación de derechos humanos “en todas partes” y como ejemplo puso a Brasil, Colombia y Honduras. “Lo que precisa Venezuela no es ni intervención militar, ni guerra civil. Lo que necesita es diálogo y convocatoria a elecciones de acuerdo entre oposición y gobierno”, afirmó.



Andrade evitó hablar de dictadura y se mostró molesto con otras violaciones de derechos humanos en países de América Latina. “Ni un periodista me pregunta por los ambientalistas asesinados en Brasil, ni por los 300 sindicalistas asesinados en Colombia. ¿En toda América Latina hay dictadura”?, ironizó.

En un comunicado fechado el 30 de abril, el Frente Amplio condenó el intento de Golpe de Estado de Venezuela y manifestó su rechazo a toda intervención extranjera, además de hacer un llamado en contra de la guerra. El Partido Comunista, al que pertenece Andrade, manifestó el mismo día su repudio “a los golpistas” en Venezuela y expresó su solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro. Además, denunció “la acción del imperialismo yanqui, de los gobiernos cipayos del grupo de Lima y de la OEA”.