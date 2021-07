FA criticó "política menor" de Presidencia por fideicomiso y expresó "absoluto respaldo" a Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio recibió este viernes al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y le expresó su "absoluto respaldo" luego de que la Junta Departamental de ese departamento no aprobara el fideicomiso de US$ 80 millones.

Además, en un comunicado emitido tras la reunión rechazó "con énfasis, el accionar de 'política menor' desde la Torre Ejecutiva, explícitamente admitida por actores políticos canarios, que implica un perjuicio directo a vecinos y vecinas".



Orsi acusó la semana pasada a Presidencia de "presiones inéditas" para que no se aprobaran estos fondos.

Por otro lado, se reafirmó que la salida a "esta crisis social, es posible solamente con inversión y trabajo genuino en un diálogo continuo y en conjunto con trabajadoras/es y empresarias/os".

En tanto, reconocieron la "búsqueda de alternartivas sustentables que desarrolla el equipo de gobierno de Canelones para lograr efectivizar las obras que se pretenden bloquear".

"Hay poco ámbito" para crear "climas" que ayuden a resolver problemas de comunas, dijo Orsi

Más temprano, Orsi consideró que "hay poco ámbito" para "construir climas" que ayuden a atender los temas urgentes que plantean las intendencias de los diferentes departamentos.

"No es fideicomiso, préstamos, sino las soluciones de los departamentos. A veces tiene que ver con las obras, como es nuestro caso, y a veces son temas de déficit que tienen cierta urgencia, que no pueden esperar y necesitan resolverse. Para que eso sea posible tienen que construirse climas", expresó el jefe comunal este viernes en rueda de prensa.



Consultado si ahora no hay clima, Orsi respondió: "Hay poco ámbito que genere clima me parece (...) pero hay que generarlo, hay que buscarlo", indicó.



El jerarca explicó que por la pandemia, el Congreso de Intendentes se ha reunido en pocas ocasiones, algo que consideró necesario retomar en la medida de lo posible ya que, indicó, "el estar mano a mano" a veces ayuda, si recordó que la Mesa de Intendentes se sigue reuniendo.



En ese sentido destacó la propuesta del intendente de Salto, Andrés Lima, quien plantó que el Congreso de Intendentes pueda mediar en los casos en que no se logren los fideicomisos.



"El congreso tiene la gran fortaleza de que nadie entra con una propuesta y se lleva la misma, sino que siempre surge una síntesis", dijo.



Con respecto a su relacionamiento con el gobierno y al pedido del diputado blanco Alfonso Lereté, quien le pidió "casi de rodillas" que el discurso de confrontación lo deje a un costado, Orsi aseguró que "no" hay un enfrentamiento y agregó: "La política es esto, tiene sus reglas, tiene sus códigos".



Por otra parte, el intendente dijo que últimamente no se ha comunicado con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, si bien entendió que deberían tener una conversación "mano a mano": "El teléfono está siempre abierto, lo sé", expresó.